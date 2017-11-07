В Подмосковье задержали вербовщика ИГ*, который готовил теракт

Москва, , 09:20 — REGNUM В Подмосковье весной нынешнего года задержали одного из вербовщиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который готовил теракт на севере Москвы. Об этом рассказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

«Весной этого года в Химках нашими сотрудниками был задержан уроженец Киргизии, который занимался вербовкой в ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и параллельно планировал совершение террористического акта с использованием автомобиля КамАЗ возле одной из станций метрополитена на севере Москвы», — сказал Колокольцев.

Сейчас предполагаемый террорист находится под арестом. По данному факту ведется следствие.

Глава МВД отметил, что правоохранительные органы прилагают все усилия, чтобы предотвратить новый вид терроризма, при котором злоумышленники используют автомобили и холодное оружие. Правоохранители извлекают уроки из терактов, которые произошли в Европе, Израиле и США.

«Мы извлекаем уроки из произошедшего», — отметил Колокольцев.

Он также упомянул о телефонном терроризме. Глава МВД пояснил, что раньше анонимные угрозы поступали в основном от хулиганов. Однако сейчас злоумышленники преследуют иные цели — дезорганизовать работу учреждений, посеять в людях страх и чувство незащищенности.

Большинство звонков о минировании поступает из-за границы, при этом террористы используют компьютерные программы. Колокольцев отметил, что оперативно-разыскные мероприятия уже дали определенные результаты, однако раскрывать подробности еще рано.

Ранее глава МВД РФ сообщил, что совместно с Минтрансом ведомство подготовило нововведения, согласно которым водители, работающие в сфере грузопассажирских перевозок, будут сдавать дополнительные экзамены на подтверждение квалификации.

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