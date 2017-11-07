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Митинги, концерты и выставки — Урал отмечает 100-летие Великого Октября

Политика

В центре Екатеринбурга праздничный митинг собрал тысячи человек

Екатеринбург, 7 ноября 2017, 09:00 — REGNUM  В Свердловской области активно отмечают 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Главной площадкой праздника традиционно стал центр Екатеринбурга, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Праздничное шествие-митинг состоялось вчера, 6 ноября. Его организатором стал свердловский обком КПРФ. В акции приняли участие несколько тысяч человек. Под красными стягами они прошли от главпочтамта до площади 1905 года, где и состоялся митинг.

В тот же день праздник был продолжен в Театре эстрады, где состоялся праздничный концерт.

«Первое на планете социалистическое государство спасло нашу страну от развала и колонизации в 1917 году. Без революции не было бы большой России, не было бы победы над Гитлером, не было бы удивительных научных достижений, не было бы многих из нас», — заявил на своей странице в Facebook лидер свердловских коммунистов и депутат областного Заксобрания Александр Ивачёв.

Сегодня, 7 ноября, основные праздничные мероприятия пройдут в Москве. Но и в городах Свердловской области запланированы или уже прошли шествия и митинги. 100-летие Октября широко отметят Нижний Тагил, Ревда, Каменск-Уральский, Асбест, Первоуральск и другие города региона.

Также действуют выставки, посвящённые 100-летию Октября. В частности, 25 октября выставка «Тревожный октябрь 17-го…» была открыта в музее воинов-интернационалистов «Шурави». В первой части экспозиции представлены конверты, марки и открытки революционного периода, а во второй — этикетки и упаковки с революционной символикой. Выставка будет работать до 14 ноября.

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100-летие Великой Октябрьской социалистической революции

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