В МИД РФ пожелали выздоровления раненным в Сирии военным и журналистам

Дейр-эз-Зор, Сирия, , 09:06 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пожелала скорейшего выздоровления военным и журналистам, пострадавшим в Сирии при подрыве фугаса, соответствующее сообщение она разместила 7 ноября на своей странице в Facebook.

«Скорейшего выздоровления российским военнослужащим, а также сотрудникам НТВ — Илье Ушенину и Тимуру Воронову, сотрудникам телеканала «Звезда» — Константину Худолееву и Дмитрию Стародобскому!» — сообщила Захарова.

Она напомнила, что инцидент произошел во время эвакуации военнослужащих и корреспондентов на российскую авиабазу Хмеймим. Фугас взорвался в одном из жилых районов Дейр-эз-Зора, в результате чего получили ранения четверо российских журналистов и пятеро военных специалистов Международного противоминного центра.

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Все они по прибытии на базу Хмеймим получили необходимую помощь, в настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, город Дейр-эз-Зор был освобожден в начале ноября от террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) силами сирийской арабской армии при поддержке ВКС России.

Город удерживался боевиками с июля 2014 года, в настоящий момент в нем проводятся операции по разминированию с участием российских специалистов.

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