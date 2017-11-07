Пушков о возможном запрете гимна РФ на ОИ-2018: «Недопустимо»

Москва, , 08:54 — REGNUM Участие сборной Российской Федерации в Олимпийских играх-2018 при запрете государственного гимна страны и исключении российской делегации из церемония открытия недопустимо. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в соцсети Twitter.

«Убежден: участие в Олимпийских играх при запрете гимна России и ее исключении из церемонии открытия недопустимо, — написал сенатор. — Нельзя поддерживать торжество русофобии».

Ранее газета The New York Times со ссылкой на свои источники сообщила, что в Международном олимпийском комитете (МОК) рассматривают варианты ограничений в отношении сборной России на ОИ-2018 в Пхёнчхане.

В частности, речь идет о возможном запрете на исполнение национального гимна России и недопуске российских спортсменов к участию в церемонии открытия игр.

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