Министерству экономразвития Астраханской области меняют главу

Астрахань, , 08:50 — REGNUM В Астраханской области в министерстве экономического развития грядут кадровые перестановки. В ведомстве меняется руководство. Занимавшая этот пост последние пять лет Элина Полянская с должности уходит.

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Стало известно новое место работы экс-председателя астраханской облдумы

Причина — переход на другую работу, пишет «AST-NEWS.ru — Астраханские новости» со ссылкой на собственные источники. Об отставке официально должны сообщить сегодня, 7 ноября.

Кто возглавит министерство и на каком поприще продолжит свою трудовую деятельность Элина Полянская, пока не уточняется. Однако сообщается, что кадровое решение не связано с какими-либо негативными моментами в работе областного минэкономразвития.

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Как сообщало ИА REGNUM, заместителем председателя правительства — министром экономического развития Астраханской области Элина Полянская была назначена 30 марта 2012 года. До этого она в течение семи лет проработала в должности первого заместителя министра экономического развития Астраханской области.

Напомним, что последние кадровые изменения в ведомстве произошли совсем недавно. В середине сентября пост покинул первый заместитель главы минэкономразвития Леонид Кучерук. Он вышел на заслуженный отдых.

Тогда же, в сентябре, только уже по другой причине с должности ушёл министр физической культуры и спорта региона. Олег Дементьев, занимавший этот пост последние семь лет, уведомил об отставке по собственному желанию. Однако региональные СМИ связали отставку министра с подготовкой региона к чемпионату мира по футболу 2018 года — губернатор региона остался недоволен значительными тратами на подготовку стадиона «Астрахань» и отставанием от графика.

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