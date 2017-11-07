Япония ужесточила санкции против КНДР

Токио, , 08:40 — REGNUM Правительство Японии 7 ноября увеличило санкционный список против КНДР, добавив туда еще 9 организаций и 26 частных лиц. Об этом по итогам заседания заявил генеральный секретарь Ёсихидэ Суга, передает Kyodo.

«Сегодня на заседании правительства 9 организаций и 26 человек из КНДР были включены в список лиц и организаций, активы которых должны быть заморожены, — отметил он. — Ядерная и ракетная проблема КНДР стала небывалой до сих пор важной и приближающейся угрозой».

Генсек добавил, что Северная Корея игнорирует предупреждения мирового сообщества и продолжает провокационные действия. Новые санкции связаны с «необходимостью усилить давление на КНДР на фоне визита президента США в Японию и укреплением единства двух стран».

Суга также заявил, что по решению важнейшей для Японии проблемы освобождения удерживаемых в Северной Корее японских граждан нет прогресса.

«Наша страна изучала (вопрос о санкциях — прим. ред. ИА REGNUM ) после того, как мы внимательно следили за реакцией Северной Кореи после принятия собственных санкций Японии 25 августа и резолюции Совета безопасности ООН в сентябре», — сказал Суга.

Напомним, 3 сентября после принятия новых санкций Японии КНДР провела шестое ядерное испытание, а 15 сентября — испытание баллистической ракеты, которая во второй раз перелетела через территорию Японии.

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