Вторник, 7 Ноября 2017 года
08:49:24 МСК

Трамп попросил Конгресс США увеличить расходы на оборону

Политика

«Я прошу Конгресс рассмотреть прилагаемые поправки к бюджету на 2018 финансовый год для минобороны»

Трамп попросил Конгресс США увеличить расходы на оборону
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 7 ноября 2017, 08:16 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп направил письмо в Конгресс США с просьбой увеличить расходы оборонного бюджета страны на 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Я прошу Конгресс рассмотреть прилагаемые поправки к бюджету на 2018 финансовый год для минобороны», — говорится в письме Трампа.

По его словам, $4 млрд нужно только на поддержку противоракетных систем для противодействия угрозе со стороны КНДР.

«Еще $0,7 млрд требуется на возмещение ущерба, нанесенного кораблям ВМС США, и $1,2 млрд — на поддержку моей стратегии по Южной Азии», — указал президент США.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что он предложил властям Японии закупить большой объем американского оружия для защиты страны от баллистических ракет КНДР.

Читайте также: Трамп: Японии нужно больше американского оружия для противостояния КНДР

А также: Абэ и Трамп: Военное решение проблемы КНДР возможно

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ядерная программа Северной Кореи

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить