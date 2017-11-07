Трамп попросил Конгресс США увеличить расходы на оборону

Вашингтон, , 08:16 — REGNUM Президент США Дональд Трамп направил письмо в Конгресс США с просьбой увеличить расходы оборонного бюджета страны на 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Я прошу Конгресс рассмотреть прилагаемые поправки к бюджету на 2018 финансовый год для минобороны», — говорится в письме Трампа.

По его словам, $4 млрд нужно только на поддержку противоракетных систем для противодействия угрозе со стороны КНДР.

«Еще $0,7 млрд требуется на возмещение ущерба, нанесенного кораблям ВМС США, и $1,2 млрд — на поддержку моей стратегии по Южной Азии», — указал президент США.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что он предложил властям Японии закупить большой объем американского оружия для защиты страны от баллистических ракет КНДР.

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