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МВД РФ: Профессиональные водители будут сдавать новые экзамены

Политика

Водители автобусов и грузовых автомобилей периодически будут подтверждать квалификационные навыки

Москва, 7 ноября 2017, 07:59 — REGNUM  Водителей автобусов и грузовых автомобилей могут обязать периодически сдавать экзамены для подтверждения квалификационных навыков. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

«Нововведения, которые в ближайшее время мы совместно с Минтрансом планируем претворить в жизнь, предполагают, что гражданин, работающий в сфере грузопассажирских перевозок, должен будет периодически подтверждать квалификационные навыки», — цитируют «Известия» Колокольцева.

По его мнению, такие меры окажут положительное влияние на уровень безопасности дорожного движения и снизят показатели аварийности.

Глава МВД пояснил, что после аварий при участии грузового или пассажирского транспорта возникают более серьезные последствия, чем при участии легкового автомобиля. Это связано с тем, что водители грузовиков и автобусов переносят более тяжелые психоэмоциональные и физические нагрузки.

«Считаю, что это положительно скажется на уровне аварийности и безопасности дорожного движения в целом», — подчеркнул Колокольцев.

Ранее глава МВД рассказал об ужесточении наказания за езду в нетрезвом состоянии. Законопроект предполагает увеличение срока лишения свободы до трех лет за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде. Инициативу уже поддержали Следственный комитет и Генпрокуратура.

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Инициативы и новшества в Правилах дорожного движения

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