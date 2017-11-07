Депутат Госдумы прокомментировал информацию о запрете гимна РФ на ОИ-2018

Москва, , 07:19 — REGNUM Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев назвал недопустимым участие сборной России в Олимпийских играх 2018 года при условии запрета исполнения национального гимна и участия в церемонии открытия.

«Провокация газеты New York Times направлена на деморализацию сборной России, всех спортивных функционеров, а также оказание давления на нашу страну и Международный олимпийский комитет (МОК), — сообщил Дегтярев агентству «Р-Спорт». — Принятие, так скажем, «половинчатого» решения, то есть допуска спортсменов под нейтральным флагом и без гимна, на мой взгляд, является неприемлемым».

По его словам, торг в данном случае неуместен, так как подобные условия унижают Россию.

Ранее The New York Times сообщала, что 5 декабря МОК должен объявить свое решение, касающееся участия сборной РФ в Олимпиаде-2018. По данным издания, спортсменам из РФ могут запретить исполнять гимн страны, участвовать в церемонии открытия или выступать под государственным флагом.

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