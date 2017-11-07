Депутаты Владивостока приступают к процедуре назначения нового мэра

Владивосток, , 06:12 — REGNUM Депутаты гордумы Владивостока во вторник 7 ноября соберутся на внеочередном заседании. В повестке один вопрос — приступить к процедуре назначения нового мэра приморской столицы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Дума Владивостока 7 ноября рассмотрит проект решения о начале процедуры формирования конкурсной комиссии на замещение должности главы города.

Как сообщало ИА REGNUM, в администрации Владивостока официально подтвердили, что 3 ноября от арестованного Игоря Пушкарёва поступило заявление о досрочном сложении полномочий — официально они истекают осенью 2018 года. Его обязанности исполнял Константин Межонов, однако врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко предложил ему должность своего заместителя. В настоящее время кресло градоначальника занимает Алексей Литвинов.