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Война стран, людей и памятников – всё чаще и всё жёстче: Радио REGNUM

Политика

В Сирии в результате взрыва пострадали российские журналисты и военнослужащие, а в МИД Болгарии заявили, что не Советская армия, а болгарский народ спас десятки тысяч болгарских евреев от гибели в годы Второй мировой войны

Война стран, людей и памятников – всё чаще и всё жёстче: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 7 ноября 2017, 08:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: Куда ведут Россию конспирология и шабаш: Радио REGNUM

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