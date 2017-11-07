Война стран, людей и памятников – всё чаще и всё жёстче: Радио REGNUM

Москва, 7 ноября 2017, 08:00 — REGNUM
- Война продолжается: в Сирии в результате взрыва пострадали российские журналисты;
- Последний полёт: в Саудовской Аравии потерпел крушение вертолет с принцем на борту;
- «Акт зла»: в Техасе мужчина открыл стрельбу в церкви;
- Борьба не за памятники: Болгария обвинила Россию в «попытках подмены исторических фактов»;
- Калининград без Калининграда: власти Калининградской области вновь оскандалились;
- Исторический момент: бронекатер времён Сталинградской битвы поднят на поверхность в Волгограде.
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