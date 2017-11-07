В МИД РФ пожелали скорее поправиться раненым в Сирии журналистам

Москва, , 03:21 — REGNUM Скорейшего выздоровления раненым в Сирии российским журналистам и военнослужащим пожелала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она сообщила 7 ноября на своей странице в Facebook.

Дипломат напомнила о том, что в Сирии при подрыве фугаса пострадали пятеро военных и четверо сотрудников российских СМИ. Раненые доставлены на авиабазу Хмеймим, их состояние не вызывает опасений.

Захарова пожелала скорее поправиться военнослужащим и журналистам — Илье Ушенину и Тимуру Воронову (НТВ), Константину Худолееву и Дмитрию Стародобскому (телеканал «Звезда»).

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор боевики подорвали управляемый фугас, в результате чего пострадали четверо журналистов и пятеро военнослужащих российского Международного противоминного центра.

Напомним, город Дейр-эз-Зор в начале ноября был освобожден от террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сирийскими правительственными силами и их союзниками. Блокада города, который боевики контролировали с июля 2014 года, была прорвана в сентябре при поддержке ВКС РФ.

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