Спор о Ленине: Зюганов перед Кадыровым извиняться не стал

Москва, , 02:46 — REGNUM Воля граждан, решивших захоронить тело основателя СССР Владимира Ленина на Красной площади, требует уважения. Таким образом Геннадий Зюганов прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова, заявившего, что лидеру КПРФ стоит извиниться за спор о Ленине.

По словам Зюганова, он работал на Кавказе на протяжении многих лет и очень тепло относится к региону. Жители Кавказа хранят свои традиции, относясь к могилам предков как к высшей ценности, отметил он.

«Наши отцы и деды приняли решение о захоронении Ленина на высшем органе, на съезде. Это воля граждан нашей страны, которая была подтверждена фактически всеми субъектами России», — сказал Зюганов РИА Новости и подчеркнул, что этот факт требует уважения.

Политик напомнил о том, что руководитель Советского государства захоронен в соответствии с канонами православной культуры. Тело Ленина покоится на глубине двух метров, его могила находится под охраной государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал «болтовней» предложения о перезахоронении тела Ленина. По его словам, речь идет о «происках», нацеленных на столкновение поколений и организацию массовых беспорядков.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова Зюганова, заявив, что политику стоит принести извинения тем людям, чье мнение названо болтовней. Также лидеру КПРФ нужно извиниться перед людьми, чьи родственники пострадали во время революции и в советский период, отметил он.

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