В Приморье уволен первый вице-губернатор Усольцев

Владивосток, , 02:59 — REGNUM Первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев по собственному желанию покинул администрацию. Его заявление на увольнение подписал врио губернатора Андрей Тарасенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В официальном комментарии департамента государственной гражданской службы и кадров региона говорится, что решение уйти в отставку Усольцев принял самостоятельно. Исполнять его обязанности на временной основе будет теперь уже бывший коллега Алексей Сухов.

Отметим, что Василий Усольцев в администрацию экс-губернатора Приморья Владимира Миклушевского пришёл в 2013 году в качестве помощника. Через год он был назначен вице-губернатором, а ещё через год — первым вице-губернатором.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 4 октября уволил Миклушевского и назначил на его место Тарасенко. Новый глава Приморья за месяц реализовал ряд кадровых решений, в том числе уволил четырёх заместителей, а также обновил руководство нескольких департаментов и КГУП «Примтеплоэнерго».