Министр торговли США прокомментировал деловые связи с «Сибуром»

Вашингтон, , 02:06 — REGNUM Взаимодействие российского нефтехимического холдинга «Сибур» и морского перевозчика Navigator Holdings является правомерным, так как санкции США на холдинг наложены не были. Об этом сообщил министр торговли США Уилбур Росс в интервью вещательной корпорации «Би-би-си».

Американский министр напомнил, что «Сибур» — это в первую очередь очень крупный углеводородный холдинг. Его принадлежность к России еще не говорит о чем-то «зловещем», добавил он.

По словам Росса, коммерческие отношения между Navigator Holdings и «Сибуром» заключаются в том, что компания зафрахтовывает для холдинга некоторые суда. Самое главное — что холдинг не включен и никогда не был включен в санкционные списки, пояснил он.

«Поэтому здесь нет ничего, что было бы незаконным», — заключил Уилбур Росс.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), базирующийся в Вашингтоне и известный тем, что обнародовал так называемые «Панамские документы», опубликовал отчеты офшорных компаний Paradise Papers, включающие 7 млн документов юридической фирмы Appleby.

В материалах присутствуют имена более 100 мировых политиков, например, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и сотрудников аппарата президента США Дональда Трампа. Министр торговли США Уилбур Росс, по данным ICIJ, владеет через офшорные предприятия долей в Navigator Holdings, которая «получает миллионы долларов» в результате сделок с российским холдингом «Сибур».

Читайте также: Paradise Papers: У министра торговли США — связи с «Сибуром»