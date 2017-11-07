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В Китае сменился министр общественной безопасности

Политика

Чжао Кэчжи сменил Го Шэнкуня на посту главы министерства

Пекин, 7 ноября 2017, 00:43 — REGNUM  Новым министром общественной безопасности в Китае согласно решению постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), назначен Чжао Кэчжи, сообщает агентство «Синьхуа».

Чжао сменил на посту Го Шэнкуня, который сейчас возглавляет Комиссию по политическим и юридическим отношениям при ЦК Компартии Китая.

По завершении сессии Постоянного Комитета ВСНП, Чжао, согласно требованиям Конституции страны, принял участие в церемонии принятия присяги.

Напомним, что Чжао с июля 2015 года был секретарем Коммунистической партии Китая по провинции Хэбэй. До этого с 2012 по 2015 гг. возглавлял партком КПК провинции Гуйчжоу. С 2010 по 2012 гг. был губернатором провинции Гуйчжоу.

Отметим также, что Министерство общественной безопасности КНР по сути дела является аналогом МВД в других странах. Занимается обеспечением правопорядка, а также борьбой с экстремизмом и сепаратизмом.

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Политика Китая

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