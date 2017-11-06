Центр примирения: США не обеспечили ООН доступ в лагерь Эр-Рукбан в Сирии

Москва, , 21:59 — REGNUM Командование группировки Вооруженных сил США не обеспечило доступ представителям ООН и других международных гуманитарных организаций в лагерь Эр-Рукбан в Сирии. Об этом сообщает в понедельник, 6 ноября, российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

«До настоящего времени доступ представителей ООН и других международных гуманитарных организаций с территории Сирии в лагерь Эр-Рукбан командованием группировки ВС США в Эт-Танфе не обеспечен», — отмечается в сообщении.

Напомним, 3 ноября в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что военная база в Эт-Танфе, которую незаконно развернули США, мешает доставлять гуманитарную помощь десяткам тысяч сирийских беженцев.

В российском оборонном ведомстве напомнили, что военные США запрещают местным жителям приближаться к базе ближе, чем на 55 км.

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