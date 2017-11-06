Кадыров призвал Зюганова извиниться за высказывания о захоронении Ленина

Грозный, , 19:26 — REGNUM Лидеру КПРФ Геннадию Зюганову стоит извиниться перед гражданами Российской Федерации, чье мнение по вопросу захоронения тела Владимира Ленина он назвал «болтовней». Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«За все, что вы сказали, вероятно, сгоряча и не подумав, вам стоило бы извиниться перед теми людьми, чье мнение вы назвали болтовней, — написал Кадыров. — И перед теми, чьи семьи пострадали в революцию и в последующий советский период».

Глава Чечни напомнил, что, согласно социологическим опросам «Левада-центра» и фонда «Общественное мнение» (ФОМ), около 60% граждан РФ выступают за захоронение Ленина.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не допустит захоронения тела Владимира Ленина, назвав призывы предать его тело земле «всякой болтовней».

«Всякая болтовня о перезахоронениях, она под собой ничего не имеет кроме попытки столкнуть на Красной площади поколения и организовать, скорее, массовые беспорядки, — цитирует Зюганова РИА «Новости». — Мы не дадим этим проискам состояться, мы их просто погоним оттуда».

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