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Адвокаты Саакашвили подали жалобу в миграционную службу Украины

Политика

«Все способы защиты будут использованы»

Адвокаты Саакашвили подали жалобу в миграционную службу Украины
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Михаил Саакашвили

Киев, 6 ноября 2017, 18:39 — REGNUM  Адвокаты экс-президента Грузии Михаила Саакашвили подали жалобу в миграционную службу Украины в связи с отказом предоставить политику дополнительную защиту. Об этом сообщил адвокат Павел Богомазов на своей странице в соцсети Facebook.

«Сегодня (6 ноября) обжаловали решение Государственной миграционной службы в Киевской области от 1 ноября 2017 года об отказе М. Саакашвили в дополнительной защите к руководству миграционной службы, — написал адвокат. — Все способы защиты будут использованы».

Ранее миграционная служба Украины отклонила заявление бывшего губернатора Одесской области Саакашвили о предоставлении ему дополнительной защиты с целью недопущения выдворения политика в Грузию на том основании, что заявление было подано через представителей.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был лишен гражданства Украины во время пребывания в США по указу президента страны Петра Порошенко. Политик не смирился с этим и фактически незаконно прорвался на территорию Украины из Польши 10 сентября текущего года.

Вернувшись на Украину, Саакашвили развернул в стране внутриполитическую борьбу против президента Петра Порошенко и его клики.

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