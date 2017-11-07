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ПСРМ лидирует по результатам предвыборного соцопроса

Политика

Если бы выборы в молдавский парламент прошли в следующее воскресенье, Партия социалистов победила бы с 50,3% голосов избирателей

Кишинёв, 7 ноября 2017, 09:29 — REGNUM  Если бы в следующее воскресенье в Молдавии прошли парламентские выборы, Партия социалистов победила бы на них, набрав 50,3% голосов избирателей от числа определившихся с выбором граждан. Об этом, как передают «Аргументы и факты в Молдове», свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, представленные 6 ноября.

На втором месте с почти двукратным отрывом расположилась бы партия «Действие и солидарность» — 25,9%. На третьем, на грани избирательного порога, Демократическая партия — 6,2%. Остальные партии не преодолели бы избирательный порог. Опрос также показал, что деятельность Партии социалистов поддерживают и одобряют более половины населения страны — суммарно 52,5%. По этому показателю партия с отрывом лидирует по сравнению со всеми остальными политическими формированиями республики.

У ПСРМ самый низкий антирейтинг среди всех формирований. В то же время деятельность Демократической партии не поддерживают 87% жителей Молдавии.

Опрос проводился социологической компанией «Фонд общественного мнения» по заказу газеты Timpul с 7 по 29 октября. В нем приняли участие 4517 респондентов старше 18 лет. Погрешность составляет +1,5%.

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Выборы в Молдавии

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