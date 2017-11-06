Конференция по климату: как США хотят перехитрить китайцев

Берлин, , 17:45 — REGNUM В понедельник, 6 ноября, в Бонне открылась 23-я Конференция ООН по проблемам зменения климата. В течение двух недель 25 000 представителей со всего мира будут обсуждать конкретные шаги по реализации Парижского соглашения. Несмотря на то, что председательствует на конференции Фиджи, всю техническую поддержку и организацию взяла на себя Германия, и это крупнейшая международная конференция, когда-либо проводимая ФРГ. Об этом сообщает издание Der Spiegel.

Не так давно американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Всемирного соглашения по климату уже к концу 2020 года. Однако это ничуть не уменьшило оптимизма среди участников Конференции. Ведь, Парижское соглашение было подписано так быстро и таким большим количеством государств, как ни одно другое соглашение ООН.

Издание Der Spiegel, отмечает, что несмотря на весь оптимизм, участники Конференции вновь оказываются разделенными на два лагеря: индустриально развитых стран, в большей степени ответственных за изменение климата, и развивающихся стран, в большей степени от изменения климата страдающих. И тут возникает вопрос: в какой мере за изменение климата должны нести ответственность Китай, Индия и другие «растущие экономики», производящие просто огромное количество парниковых газов?

Эксперты полагают, что Китай и Индия займут, скорее всего, оборонительную позицию. А вот какой позиции будут придерживаться Соединенные Штаты — соблюдать сдержанность и осторожность, или же активно блокировать переговоры, — пока неясно.

Китай, однако, может стать объектом нападок со стороны США. Хотя на этой неделе Трамп планирует лично встретиться с Си Цзиньпином в ходе своего визита в Китай, команда его делегатов в Бонне вполне может потребовать наложения более жестких обязательств на КНР и другие крупные государства в соответствии с Парижским договором.

Тогда Китай окажется в ловушке, потому что даже бедные, развивающиеся страны, являющиеся фактическими союзниками Китая, между делом требуют большей финансовой поддержки со стороны новых экономических гигантов. Если Китай откажется, это может отпугнуть от участия в договоре по климату не только США.

Тем временем в число развивающихся стран стремится войти и Турция, до сих пор считающаяся индустриально развитым государством. Объясняется это тем, что турецкое руководство обнаружило, что как промышленно развитая страна, Турция не имеет доступа к фондам и банкам, финансирующим проекты развивающихся стран, сообщает Der Spiegel.

Напомним, что с 2020 года промышленно развитые страны намереваются выделить 100 млрд долларов на поддержку развивающихся экономик, подразумевающую переход на возобновляемые источники энергии и защиту от опасных погодных условий. Значительная часть этих денег должна поступать от промышленных предприятий и корпораций, однако Германия заявила, что будет вносить четыре миллиарда долларов в год из бюджета страны, а также за счет средств из государственных банков. Эксперты подчеркивают, что инвестиции не должны быть односторонними, иначе они будут служить исключительно в интересах немецких компаний и внешнеполитической стратегии Германии.