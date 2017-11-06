Советник главы МВД Украины прокомментировал свое «избиение» в Киеве

Киев, , 17:20 — REGNUM Информация о том, что в Киеве протестующие избили советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка, не соответствует действительности. Об этом сам Шкиряк написал на своей странице в соцсети Facebook.

«Какое избиение, о чем вы? Никаких проблем, со мной все прекрасно, — отметил Шкиряк. — Никто меня не бил и ничего страшного со мной не произошло. Живее всех живых. Не дождутся».

При этом советник главы МВД Украины добавил, что он не намерен обращаться в полицию по поводу инцидента, который произошел возле здания Высшего специализированного суда в Киеве.

«Для этого нет необходимости», — написал Шкиряк.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 6 ноября в Киеве протестующие избили советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка.

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