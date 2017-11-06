Ариф Асалыоглу, , 18:39 — REGNUM

Турецкий политик Мерал Акшенер вышла на новый уровень. Немного о ней самой. Она в разное время занимала посты министра внутренних дел и вице-спикера парламента. Изучала историю в Стамбульском университете, получила степень доктора философии в университете Мармара.

В 2016 году возглавила группу оппозиции в Партии националистического движения, выступив против партийного лидера Девлета Бахчели. 25 октября 2017 года основала «Хорошую партию» и возглавила ее. Слоганом «Хорошей партии» стали слова: «В Турции все будет хорошо». Логотипом — солнце с восемью лучами вокруг него. Основные лозунги программы: «Хорошая Турция», «Демократия и право», «Общество», «Государственное управление», «Внутренняя и внешняя безопасность», «Учреждения», «Внешняя политика» и «Цели». После создания «Хорошей партии» распределение мест в парламенте изменится. Теперь пять депутатов будут представлять «Хорошую партию». Они же входят в список 200 учредителей.

Возможно, у кого-то могло сложиться впечатление, что новая сила с легкостью заполнит оппозиционную нишу в стране. Однако все не так просто, как представляет себе Акшенер и ее товарищи. Сравнение с ныне правящей турецкой Партией справедливости и развития поможет восполнить недостающие элементы в картине. Для начала нужно отметить вот что: каждый государственный переворот в Турции приводил к созданию новой партии или подготавливал нового лидера. Например, после Меморандума 12 марта 1971 года Бюлент Эджевит (лидер Социал-демократической партии, в разное время занимал пост премьер-министра) занял место Исмета Инёню (турецкий военачальник и второй президент Турции). 12 сентября 1980 года, несмотря на попытки предотвратить переворот, Тургут Озал (государственный и политический деятель, восьмой президент Турции) создал Партию Отечества.

Без всякого сомнения, ПСР и ее лидер, ныне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, правящие страной на протяжении 15 лет, обязаны своим появлением «постмодернистскому перевороту» 28 февраля 1997 года. По итогам путча в Турции было ликвидировано немало политических партий, а многие «тяжеловесы» покинули политику. Помимо сложившейся конъюнктуры царящий в стране тяжелый экономический кризис и штрафы для существующих партий поспособствовали выходу Эрдогана и ПСР вперед. Теперь появились аналогичные возможности у «Хорошей партии». Экономика быстро движется к уровню того времени. Инициативные группы по борьбе с терроризмом могут организовывать акции в любое время даже в крупных городах. В политике наблюдается большой пробел. Национализм снова стал популярен.

Но Партия националистического движения пребывает в упадке. Потери уже заметны. ПСР постоянно провоцирует уходы членов ПНД, которая представляет собой «задний двор» для правящей партии. Покинувшие националистов люди заявляют, что они находятся на стороне Акшенер. Новоявленная «Хорошая партия» обладает самым высоким потенциалом роста. Электорат, который по каким-либо причинам не отдаст свои голоса за ПСР или оппозиционную Республиканскую народную партию, возможно, выберет именно Акшенер, чья сила напоминает ПСР, которую сбросили до «заводских настроек». Или же созданную Озалом после переворота в 1980 году и быстро разросшуюся Партию Отечества. С таким названием, как «Хорошая партия», это движение можно охватить абсолютно все массы. Те прорывные направления, которым уделяли внимание поначалу Партия Отечества и ПСР, теперь использует в своей кампании и Акшенер.

«Хорошая партия» не разграничивает «демократов», «светских», «коммунистов» и «кемалистов». Эксперты утверждают, что «если бы Тургут Озал пришел и захотел основать партию, он бы создал ее именно такой». Предполагается, что «Хорошая партия» поспособствует нормализации демократической политики, разделив массы, поддерживающие Эрдогана. Озвученная ею программа направлена на привлечение всех слоев общества. Предлагается возвращение к парламентскому режиму, разделению властей, верховенству закона. Делается акцент на правах человека, борьбе с коррупцией. Звучат и другие заявления, привлекающие внимание гражданского общества. Партийная программа построена таким образом, чтобы высветить все допущенные режимом ПСР под руководством Эрдогана ошибки, а также объяснить, что нужно делать во избежание их повторения.

Где «Хорошая партия» наберет свои голоса? Прежде всего, нужно отметить, что Акшенер в последние годы была «жертвой». Пожелавшие выйти из ПНД и созвать конгресс были разогнаны полицией. В некоторых залах отключали электричество. «Жертва», да. Но «жертва-женщина» будет близка женщинам-избирателям. Также голоса можно получить от националистов, которые не метят на место Эрдогана, им «все равно», но «лишь бы он ушел». Если Акшенер сможет убедить общество отказаться от Эрдогана, то она сможет победить его.