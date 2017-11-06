Эрдоган посетит Россию 13 ноября

Анкара, , 16:28 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит официальный визит в Россию 13 ноября. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщили в администрации главы турецкого государства.

«13 ноября президент Эрдоган посетит Россию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уже 14 ноября президент Турции направится с официальным визитом в Кувейт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 октября текущего года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что представители Европейского союза — нечестные люди, а вся их жизнь — сплошная ложь.

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