Обстрелы Донецка связаны с деятельностью представителя Госдепа Волкера

Киев, , 16:30 — REGNUM 5 ноября вечером в Донецке (ДНР) позиции армии ДНР и жилые кварталы подверглись обстрелам из РСЗО «Град». При этом в результате огня жертв среди мирного населения нет, ранения получил один мужчина, повреждено как минимум 10 квартир.

Донецкие сообщества в соцсети «ВКонтакте» опубликовали фото, на котором, как утверждается, последствия обстрела в Киевском районе — попадание в остановку «18 больница». Мощные артобстрелы Донецка подтверждают пользователи соцсети Фейсбук.

По словам заместителя командующего оперативным командованием армии ДНР Эдуарда Басурина, за прошедшие сутки ВСУ выпустили на Донецком направлении 450 реактивных снарядов из РСЗО «Град».

"На донецком направлении противник массировано применил РСЗО, артиллерию калибром 152 и 122 мм, минометы, танки, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По районам 14 населенных пунктов противник выпустил: 450 реактивных снарядов из РСЗО «Град», 44 артиллерийских снаряда калибром 152 мм, 25 артиллерийских снарядов калибром 122 мм, восемь танковых снарядов, 202 мины калибром 120 мм и 181 мину калибром 82 мм», — сказал Басурин 6 ноября на брифинге в Донецке.

В свою очередь представитель ВС ДНР Руслан Якубов уточнил, что в результате обстрела осколочное ранение получил мужчина 1952 года рождения.

«Зафиксировано 30 попаданий в домостроения в Киевском и Куйбышевском районах Донецка, а также в селе Спартак на окраине столицы. Кроме того, под огонь ВСУ попала плотина Верхнекальмиусского водохранилища в Ясиноватском районе. Персонал находится в укрытии», — сказал Якубов.

Он считает, что активизация обстрелов Донецка со стороны ВСУ может быть связана с недавним заявлением спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера относительно резолюции по введению миссии ООН в Донбасс.

«Одна из возможных причин обострения обстановки — это недовольство «тербатов» Куртом Волкером, который призвал Киев не выдвигать конкурирующую с российской резолюцию по миссии ООН», — сказал ДАН Якубов.

В свою очередь 5 ноября пресс-центр штаба АТО сообщил, что войска ДНР «грубо нарушая мирные договоренности, обстреляли из реактивных систем залпового огня прифронтовые населенные пункты Донецкой области — под удар «Градов» практически одновременно попали населенные пункты Авдеевка и Опытное».

В штабе утверждают, что по Авдеевке войска ДНР выпустили 137, а по Опытному — 110 реактивных снарядов.

При этом директор Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук считает, что обстрел Донецка связан с заключением «большой сделки» между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

«Украинские СМИ вдруг начали писать о том, что наша армия стреляет по Донецку и Макеевке. Вот оно — влияние Трампа и «Большой сделки»… Вот многие хотят от меня однозначный ответ на вопрос: кто и по кому стреляет на Донбассе? И кто виноват? Я не могу дать такой ответ. Я же не политик или «политолог», которым все равно, что болтать языком. Я не владею в полном объеме информацией. Я не могу сказать, кто первый начинает стрелять, а кто — в ответ. Специально ли попадают снаряды в жилые кварталы или потому, что война ведется по сути в городах? Я могу только искать связь тех или иных событий с процессами, происходящими в Вашингтоне, Киеве и Москве. И высказывать везде одну мысль: эту бессмысленную войну надо прекращать любыми способами. Если кому не угодил — извините», — написал Корнейчук.

При этом директор Социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко считает, что Вашингтон использует украинский вопрос для ослабления России.

«Вашингтон проявил еще большую креативность в использовании Украины. Вот сейчас, например, Волкер неожиданно для всех, простодушно, но публично предложил Украине отложить проект своей резолюции в Совете Безопасности ООН о миротворцах и вернуться к обсуждению проекта России. В чем дело? На чьей стороне он играет? Все дело в том, что американцы поставили перед собой мощную цель — реформировать ООН. Основной враг этой цели опять Россия. И, предлагая России вновь рассмотреть проект ее резолюции о миротворцах, США прекрасно знают, что все закончится скандалом и отказом России. Это дает США повод убедить сомневающихся в бесполезности и неэффективности нынешней формы ООН и СБ ООН», — пишет Небоженко на своей странице в Фейсбук.

По его словам, США тянут время «не только за счет Кремля, но и Киева».

«Но американцам нравится все сильнее и шире использовать «украинский капкан» и «украинское болото» для решения своих внутриполитических и геополитических задач. Конечно это обидно, но нынешние украинские политики больше думают о своем обогащении, а не национальных интересах Украины», — добавил он.

Донецкий политолог-блогер Алексей Кузнецов осудил противоборствующие стороны за бессмысленные обстрелы жилых кварталов Донецка.

По его словам, Донбасс стал «для России новой Палестиной, а для Украины — Приднестровьем.

«Перспектива умным ясна: святая и ненужная Палестина для РФ, своё и далёкое Приднестровье для Украины. На долгие годы. С постепенным за годы уходом деградировавшей, де-факто ничейной, территории под старых «донецких» хозяев. И ни выборы в UA, ни режим «преемник» в Кремле… кардинально не изменят. Все кому дано — это понимают. Но зачем же людей, живых людей ради пиар фейерверков по обе стороны крошить?», — задался вопросом Кузнецов.

Ранее, в конце октября первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг прогнозировал эскалацию конфликта в Донбассе.

«Стороны не отвели силы и средства, мы видим их в непосредственной близости вдоль всей линии соприкосновения. Это приводит не только к нарушениям режима прекращения огня (а на прошлой неделе мы зафиксировали 3286 таких нарушений), а и неизбежно приводит к увеличению количества нарушений в будущем. Как подтверждает опыт и как говорят наши предостережения — эскалация неизбежна», — сказал он на брифинге в Киеве.

Напомним, 3 ноября издание Bloomberg сообщило, что спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что во время очередной встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым обсудит инициативу о введении миротворцев на Донбасс.

По словам Волкера, встреча пройдет 13 ноября в Белграде. До этого Волкер и Сурков уже проводили переговоры 21 августа в Москве и 7 октября в Белграде. 28 октября Волкер на встрече с народными депутатами Украины в Киеве назвал критически важной передачу участка российско-украинской границы под контроль миротворцев.

Как сообщалось, ранее спецпредставитель Госдепа США Волкер призвал Украину не вносить свой проект резолюции по введению миротворцев на Донбасс, а доработать российский. По его словам, пока Украина и РФ видят принципы и элементы миссии по-разному, но дискуссия по этому поводу продолжается.