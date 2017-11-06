Юрий Баранчик, , 15:23 — REGNUM

Поздней ночью на 6 ноября стало известно о том, что суд Бельгии освободил экс-президента Женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона и его бывших советников на определенных условиях. Об этом в своем микроблоге сообщил зампредседателя Каталонской национальной ассамблеи Агусти Алькоберро. Представитель одной из наиболее крупных националистических общественных организаций региона отметил в Twitter, что бывший каталонский лидер и его соратники, бежавшие в Бельгию, останутся там на свободе. При этом они не покинут пределы страны до тех пор, пока не будет решен вопрос об их выдаче Мадриду.

Как сообщало ИА REGNUMранее, 5 ноября бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон и четыре политика, прибывшие в Бельгию вместе с ним, добровольно пришли в полицейский участок в Брюсселе. Каталонцев сопровождали адвокаты. Явившихся в полицию арестовали на сутки в соответствии с законами страны, после чего, как стало известно сегодня ночью, отпустили. В настоящее время решается вопрос об их экстрадиции в Испанию.

Честно говоря, не понятно, что искал Пучдемон в Бельгии. Свободы? — Он не в том положении, политика обязывает. Защиты? — Но это поражение. Продолжения политической деятельности в изгнании? — В данных условиях это означало политическую смерть. То есть бегство оказалось именно бегством — от обязательств, от политики, от выбора народа, от своего политического статуса.

Пучдемон — человек, который мог внести свое имя золотыми буквами в историю независимой Каталонии. Для этого не надо было прибегать к оружию — достаточно было быстро и четко принимать решения и брать власть в свои руки в объявленные сроки. Выигрыш во времени привел бы власти Испании к необходимости решить вопрос легитимности власти в Каталонии с помощью оружия, и тогда вся «прогрессивная мировая общественность» была бы вынуждена встать на защиту испанского Косово, иначе двойные стандарты Европы и США стали бы очевидны.

Как говорил великий теоретик революции Владимир Ленин, рано или поздно при революционных событиях всегда наступает ситуация, когда «вчера рано, а завтра — поздно». Именно в эти дни, которых у него был не один, а несколько, Пучдемон и проявил свою политическую непоследовательность и стратегическую слабость. Он попытался усидеть на двух стульях, а испанское правительство почувствовав, что стулья у него не твердые, а достаточно жидкие, — только усилило напор и стратегически переиграло руководство каталонской автономии.

Сегодня Пучдемон в Бельгии. Типа, не бежал позорно, а поехал решать вопросы. Ситуацию не решает и то, что правительство Бельгии его выпустило на поруки — не он сегодня контролирует свою судьбу, а внешние игроки. И для политика — это поражение. Он проиграл не только себя, но и судьбу Каталонии. Как бы не сложился результат досрочных парламентских выборов, стратегически инициатива для каталонцев упущена, а воля к получению национального суверенитете существенно надломлена предательством лидеров. Пучдемон упустил свой момент славы и несет на себе один позор.