Трамп: Японии нужно больше американского оружия для противостояния КНДР

Токио, , 14:33 — REGNUM Президент США Дональд Трамп предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ закупить большой объем американского оружия для защиты страны от баллистических ракет Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом американский президент заявил сегодня, 6 ноября, на пресс-конференции по итогам переговоров с Абэ.

Трамп и Абэ заявили, что полностью поддерживают друг друга в подходе к решению северокорейской ядерной проблемы. Японский премьер-министр подчеркнул, что время для переговоров с Пхеньяном прошло и настало время максимального давления на Северную Корею.

При этом ранее, японское агентство «Киодо» со ссылкой на источники, распространило информацию о том, что Трамп был крайне удивлен тем фактом, что Силы самообороны Японии не стали сбивать северокорейские баллистические ракеты, которые пролетали над Японским архипелагом.

На пресс-конференции по итогам переговоров с Абэ Трамп заявил, что Япония сможет легко сбивать в воздухе северокорейские ракеты, если закупит «много дополнительного военного оборудования у Соединенных Штатов».

На это премьер-министр Японии ответил, что его страна намерение купить оружие у Вашингтона, в частности, речь может идти о ракетах-перехватчиках SM-3, истребителях F-35A, а также кораблях, оснащенных системой Aegis.

Также Абэ подчеркнул, что перехват северокорейских баллистических ракет в воздухе возможен только при только при координации действий США и Японии. Он отметил, что Японии «необходимо повышать оборонные способности, как качественно, так и количественно».