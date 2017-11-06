Станислав Стремидловский, , 14:36 — REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 30 октября — 5 ноября стали: ватиканская детская больница «Бамбино Джезу» сотрудничает с Китаем и Россией; Эр-Рияд запускает ядерную программу; хочет ли Пучдемон интернационализировать каталонский конфликт; Нетаньяху идет на создание Великого Иерусалима; риторика Трампа меняется, политика нет; польское культурное наследие на Украине расхищается и другое.

Чтобы Царство Божье могло расти, нужно иметь мужество посеять горчичное зерно и положить в муку закваску; между тем нередко предпочтение отдается «пастырству выживания». Такова ключевая мысль проповеди папы Римского Франциска, сообщает Radio Vaticana (Ватикан). Комментируя евангельский фрагмент, в котором Иисус сравнивает Царство Божье с горчичным зерном и закваской, понтифик отметил, что, несмотря на малость, оба эти элемента имеют внутри себя возрастающую силу. Подобным образом — изнутри — исходит сила Царства Божьего. Святой Дух, пребывающий внутри нас, приводит к грандиозным делам, к освобождению, к великой славе. Поэтому Иисус заявляет, что в семечке горчицы, в этом маленьком зернышке пребывает сила, которая высвобождает невообразимый рост. Но поскольку закваску нужно смешать с мукой, а горчичное зерно посеять в землю (ибо в противном случае их внутренняя сила останется не у дел), Царство Божье также нуждается в наших конкретных шагах и смелых действиях. Это Царство «растет изнутри, и вовсе не ради прозелитизма», подчеркнул Франциск, «оно растет изнутри силой Святого Духа. Всегда у Церкви была смелость брать и сеять, принимать и смешивать, но также и страх. Нередко мы видим, как отдается предпочтение пастырству выживания, а это не позволяет Царству Божьему расти. Тогда говорят, что лучше оставаться прежними, маленькими, когда все на своих местах… и Царство Божье перестает расти. Для роста Божьего Царства необходимо смело бросить зерно, смешать закваску».

Ватиканская детская больница «Бамбино Джезу» сотрудничает с Китаем и Россией. Ее директор Мариелла Энок находится в эти дни в Китае в связи с подписанием договора о сотрудничестве с областной детской больницей Хэбея, расположенной в Шицзячжуане. Договор предусматривает, среди прочего, обучение китайских врачей методам предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний у детей. Как пояснила Энок, идея сотрудничества в области детской кардиохирургии и генетических заболеваний принадлежала китайской больнице, врачи из которой неоднократно приезжали повышать квалификацию в «Бамбино Джезу». Несмотря на наличие соответствующих технологий, часто им не хватает знаний в некоторых областях медицины. В настоящее время ватиканская клиника плодотворно сотрудничает с российскими врачами: подписано соглашение о сотрудничестве в области образования, кроме того, как рассказала Энок, в рамках этого проекта в Московской области впервые под эгидой государства и Русской православной церкви будет открыт детский нейрореабилитационный центр. Церемония пройдет в январе. Также «Бамбино Джезу» поддерживает контакты с Грузией и Сирией, содействуя образованию местных молодых врачей, оставшихся на родине после массовой эмиграции. Энок отметила, что в Китае, так же как и в России, можно наблюдать постепенные перемены в отношении к детям-инвалидам, на которых прежде не обращали внимания.

В ходе беспрецедентной операции саудовский наследный принц Мохаммед бен Салман в субботу, 4 ноября, арестовал нескольких видных принцев, министров и других высокопоставленных персон, передает La Croix (Париж, Франция). Принц-наследник устанавливает самодержавную власть прежде тем, как занять трон. «Мохаммед бен Салман мечтает о себе как о просвещенном самовластном владыке. Пока он самовластный, будущее покажет, просвещенный ли он», — говорит Стефан Лакруа, политолог из Института политических исследований в Париже (Sciences-Po). Аресты начались практически сразу после создания королевским указом специальной комиссии, возглавлять которую поручено Мухаммеду бен Салману. Как пишут саудовские ежедневники, «король взял меч реформы, чтобы поразить коррупцию». Однако исследователь французского Институт международных и стратегических отношений Бели Набли считает, что объяснения следует искать в другом месте. По его мнению, эта «беспрецедентная волна арестов направлена на нейтрализацию всех сил, которые могут сейчас или в потенции бросить вызов абсолютизму Мухаммеда бин Салмана перед его вступлением на трон». Как отмечает Лакруа, чистка, скорее всего, не закончилась. Принц-наследник уже два года проводит операцию по реконфигурации власти, чтобы навязать свое собственное правление, уничтожить всех феодалов и сделать Саудовскую Аравию автократией. Политолог из Sciences-Po отмечает, что саудовской монархии была свойственна коллегиальность, пока ситуацию не изменила смерть короля Абдуллы в 2015 году. До сих пор королю приходилось соблюдать баланс между своими братьями, могущественной экономической элитой и различными влиятельными социальными группами. Однако для Мухаммеда бен Салмана, продолжает Лакруа, такая система создает политическую инерцию. Рост королевского абсолютизма, усиление активности в регионе (блокада Катара и война в Йемене) сочетаются с началом общественной и экономической открытости. «Это парадоксальное уравнение, авторитарная власть плюс экономическая открытость встречается в нескольких странах Персидского залива и других частях мира, например, в Китае», — говорит Набли. В этой связи примером для Эр-Рияда являются Объединенные Арабские Эмираты.

Саудовская Аравия планирует добывать уран внутри страны в рамках своей ядерной энергетической программы, чтобы уменьшить зависимость от нефти, информирует AsiaNews (Рим, Италия). Эр-Рияд хочет выйти на «самодостаточность» в производстве атомного топлива гражданского назначения в контексте того, что делает его главный соперник в регионе — Иран. Добыча собственного урана имеет смысл и с экономической точки зрения, считает глава правительственного агентства Хашим бин Абдулла Ямани. С контрактами на строительство первых двух ядерных реакторов должны определиться к концу 2018 года. Источники сообщают, что Саудовская Аравия обращается к производителям из Южной Кореи, Китая, Франции, России, Японии и США.

Пребывание Карлеса Пучдемона в Брюсселе является «двусмысленным» сценарием, который трудно расшифровать, считает L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). Прибытие свергнутого президента Каталонии в Бельгии вызвало новые опасения у общественного мнения. Что он тут делает? Обращается ли за поддержкой в институты ЕС в свете его заявлений о независимости? Неопределенность, характеризующая его шаги, удивительны. С одной стороны, он поручил свою защиту бельгийскому адвокату Полю Бекарту и продолжает отстаивать требования о независимости. С другой стороны, Пучдемон сказал, что принимает назначенные Мадридом на 21 декабря внеочередные выборы в Каталонии. Многие люди, которые не учитывают историю Каталонии и ее отношения с остальной Испанией, задаются вопросом, как мы дошли до этой удивительной стадии, которая выглядит сценарием для фильма с аспектами так называемой пост-правды с использованием средств массовой информации. Как известно, свергнутое каталонское правительство прибегло к услуга американской компании, чтобы распространять информацию о процессе обретения «независимости». Возможно, интернационализация конфликта с выездом Пучдемона в Брюссель является главой этого сценария.

Нетаньяху выступает за Великий Иерусалим, но не сейчас, отмечает Terrasanta.net (Милан, Италия). 29 октября израильское правительство должно было рассмотреть спорный законопроект, направленный на укрепление еврейского большинства в Иерусалиме. В нем пересмотреть административные границы города, чтобы заменить районы с арабским населением на районы с еврейским населением. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху попросил отложить обсуждение законопроект, как говорят, ввиду настойчивой просьбы США, которые считают это новым препятствием на пути мирных усилий на Ближнем Востоке. Как заявил представитель правящей коалиции в Кнессете Давид Битан, американцев считают законопроект актом аннексии. Анонимный израильский чиновник сообщил, что инициативу по пересмотру границ Иерусалима лоббируют Нетаньяху и министр разведки и атомной энергии Исраэль Кац, но продвижение ее нуждается в «дальнейших дипломатических действиях в Белом доме». Палестинцы воспринимают действия Израиля как «конец решения о двух государствах». В свою очередь Святой престол, замечает издание, недавно подтвердил свою поддержку концепции «двух независимых государств, будучи убежденным в том, что это единственный вариант, позволяющий мирное сосуществование Израиля и Палестины».

Во внешних отношениях Трамп меняет риторику, но его политика в основном неизменна, заключает National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Наиболее заметным и потенциально опасным вопросом внешней политики, возникнувшим в первый год президентства Дональда Трампа, стала эскалация риторики в связи с ракетной и ядерной программами Северной Кореи. Чарльз Купчан, эксперт Совета по внешней политике и бывший советник президента Обамы, назвал словесную конфронтацию между президентом и Ким Чен Ыном «риторическим поединком между двумя лидерами, которые проявляют незрелость, когда дело доходит до дипломатии». Эндрю Басевич, почетный профессор международных отношений и истории в Бостонском университете, считает, что «жестокий язык» Трампа усугубит ситуацию. Другие не согласны. Майкл Деш, директор Международного центра безопасности Университета Нотр-Дам, сказал: «Я думаю, мы сможем жить с ядерной Северной Кореей». Трамп также усилил риторику в отношении Ближнего Востока. Он резко критиковал Совместный всеобъемлющий план действий, соглашение между «шестеркой» и Тегераном по ядерной программе Ирана. Согласно закону, принятому Конгрессом, президент должен подтверждать соблюдение Тегераном сделки. Между тем Трамп объявил 13 октября, что он отказывается сделать это. Басевич называет решение президента «позерством» и перекладыванием ответственности на Конгресс», которому сейчас приходится решать, возобновить санкции против Ирана или нет. Трамп также объявил, что отправит тысячи солдат в Афганистан и сосредоточится на «убийстве террористов» вместо «национального строительства». Купчан скептически относится к тому, что в американском подходе к Афганистану многое изменится, поскольку «трудно бороться с терроризмом без государственного строительства». Администрация Трампа заявила о своих заслугах в недавнем успехе США и союзников в войне с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Истина в том, что кампания, которая отбросила назад джихадистов, была инициирована при президенте Обаме», — сказал Басевич. Хотя «Трамп и его генералы усилили военные действия в рамках этой кампании и в этом смысле могут разумно претендовать на определенную степень заслуг».

Член Европейского парламента от Северо-Западной Англии Стивен Вульф анализирует европейское законодательство, пишет Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Его тревожат новые законопроекты, которые определяют действия в защиту жизни как «насилие в отношении женщин». Депутат отмечает, что «в прошлом месяце в Европарламенте мои коллеги-депутаты подавляющим большинством голосов проголосовали за промежуточный отчет Комитета по гражданским свободам и правосудию. Доклад, в котором основное внимание уделяется защите женщин от насилия в семье, служит основой для рекомендованных Европейским парламентом рекомендаций Европейской комиссии относительно соответствующих законопроектов. Представленный отчет может показаться безобидным. Но посмотрите внимательно. На странице 10 говорится, что Евросоюз «настоятельно подтверждает, что отказ в предоставлении услуг в области сексуального и репродуктивного здоровья и прав, включая безопасный и законный аборт, является одной из форм насилия в отношении женщин и девочек». ЕС может определить, что условием для двусторонних торговых сделок со странами, не входящими в ЕС, должна быть поддержка такими государствами-партнерами стандартов по целому ряду социальных вопросов, включая аборты. А несоблюдение стандартов может привести либо к созданию неблагоприятным условий в торговле, либо даже к отказу в доступе к единому рынку в целом. Это может означать, что государственная политика экономии средств, предполагающая сокращение финансирования абортов, можно считаться насилием в отношении женщин. Что имеет серьезные и потенциально далеко идущие последствия для нашей свободы, подчеркивает британский парламентарий.

«Украина — это «житница» Европы, которая может засевать Западную Европу слову Христова Евангелия», — заявил, пребывая в Лондоне, глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук. Об этом рассказывает Католицький Оглядач (Львов, Украина). По его словам, нужно молиться, чтобы украинский народ был «доброй нивой», на которую упало Слово Божие и принесло добрый плод. Люди должны заботиться о том, чтобы ставить его на первое место в своей жизни. «Веками Украина называлась житницей Европы. Не только потому, что у нас была хорошая и плодородная земля. Не только потому, что много зерна прибывало в Европу с наших украинских земель. Однако сегодня эта житница засевает Европу еще и другим зерном. Из-за тяжелых обстоятельств, через боль, терпение и слезы Украины, экономические вызовы, из-за которых наши люди должны искать лучшей доли в странах Европы, Господь видит каждого из нас как семя. Семя, что должно засеять западноевропейскую землю, в которой кто-то украл Божье Слово. Мы должны засеять эту землю словом Христова Евангелия», — подчеркнул глава УГКЦ.

Польское культурное наследие на территории бывшей Речи Посполитой по-прежнему разрушается и разграбляется, сообщает Polonia Christiana (Краков, Польша). В последнее время обороты набирает скандал с потерей 621 экспонатов из Львовской галереи искусств, среди которых картины Яна Матейко и Артура Гротгера. 24 апреля сего года львовский портал Zahid.net сообщил о пропаже 224 старинных книг. Информацию предоставил директор галереи Тарас Возняк. Уже тогда было ясно, что пропавшие рукописи и старопечатные книги составляют значительную часть коллекции, которая должна находиться на складах львовского учреждения. 21 октября, накануне визита вице-премьера и министра культуры Польши Петра Глинского об исчезновении экспонатов из филиала Львовской галереи искусств, замка в Олеске, напомнило «Радио Свобода». Речь идет о 621 экспонатах, среди которых скульптуры, керамика, картины, книги и мебель. 27 октября портал Galinfo.com.ua предположил, что некоторые экспонаты из фондов могли быть заменены на подделки. Следователей и экспертов ждет много работы. Тем труднее, что часть экспонатов были одолжены на нужды министерства иностранных дел Украины и униатской церкви святого Юра во Львове. Издание критикует министерство культуры Польши за недостаточные действия по защите экспонатов, свидетельствующих об истории Польши и значении польской культуры для развития территорий, относящихся ныне к современной Украине.

Выставочный проект «Святые неразделенной Церкви» представляет те страницы истории Церкви, которые практически неизвестны большинству православных христиан в России. В проекте содружества «Артос» история Церкви в Западной Европе до 1054 года будет представлена через образы святых, просиявших в различных землях. Gaudete (Санкт-Петербург, Россия) побеседовал с Сергеем Чапниным, куратором и автором идеи этого проекта. По его словам, «Святые неразделенной Церкви» — это серия выставок, лекций и конференций, посвященных истории Церкви первого тысячелетия с очень неожиданной для многих православных в России локализацией. Речь будет идти только о Западной Европе до 1054 года, о тех святых, которые остаются общими для православных и для католиков. Центром проекта станет выставка современных икон, написанных специально для экспозиции. И это более 120 произведений в традиционных техниках темперы, энкаустики, мозаики, некоторые работы выполнены в более редких техниках — резной и керамической икон, а также акварельной миниатюры. Большинство авторов — православные, но откликнулись и католические иконописцы из Италии, Латвии и Литвы. На протяжении всей своей жизни каждый христианин ищет ответ на пронзительно трудный вопрос о том, что значит быть христианином в современном мире. Поиск ответа не так уж сильно зависит конфессии, юрисдикции или каких-либо других обстоятельств жизни. В поиске ответа нередко обращаемся к богатому и разнообразному опыту святых разных стран и эпох. Приветствуя проект, кардинал Поль Пупар отметил, что он «призван привлечь внимание к тому, как разнообразны харизмы святости, что излучали свет евангельского послания в первом тысячелетии, и какое богатое совместное наследие заключено в христианских общинах Востока и Запада». Первая выставка откроется в Минске в залах Национального художественного музея Белоруссии 20 декабря и продлится два месяца. Затем есть планы показать ее в Екатеринбурге, Перми, Москве и Санкт-Петербурге, а в 2019 — 2020 годах — в ряде стран Западной Европы. Небольшой предпоказ состоится и в Москве. Он пройдет 13 — 15 ноября в культурном центре «Покровские ворота».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; российского католического портала Gaudete; российской католической газеты Сибирская католическая газета.