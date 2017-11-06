В Ялте начал работу Форум друзей Крыма

Ялта, Крым, , 13:38 — REGNUM В Ялте сегодня, 6 ноября, проходит международный Форум друзей Крыма. Вице-премьер Крыма Георгий Мурадов поблагодарил иностранные делегации за то, что они приняли участие в этом форуме, а также за поддержку и понимание воли крымского народа.

Предполагается, что в ходе нынешнего форума будет учреждена Ассоциация друзей Крыма, а также будет принято воззвание-декларация о необходимости восстановления нормальных отношений между Республикой Крым и странами мира.

«Мы вас искренне приветствуем и благодарим вас за ваше желание и готовность возвысить свой голос в пользу восстановления нормальных конструктивных отношений в сегодняшнем мире. Благодарим за вашу поддержку, понимание, которое вы проявляете в отношении воли крымского народа», — сказал Мурадов.

Вице-премьер выразил уверенность, что форум будет ярким событием как в истории Крыма, так и в истории народной, или общественной, дипломатии в международном плане.

Мурадов подчеркнул, что Форум друзей Крыма должен стать международной площадкой для выстраивания диалога и налаживания сотрудничества между Крымом и зарубежными странами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, страны Евросоюза, а также США и ряд других государств запретили своим гражданам и юридическим лицам какие-либо взаимодействия с Крымом. Запад требует от России вернуть Крым Украине даже несмотря на то, что подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме о самоопределении приняли решение вернуться в состав России.