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Путин направил Трампу соболезнования в связи с событиями в Техасе

Политика

В результате стрельбы в баптистской церкви в США погибли 26 человек

Москва, 6 ноября 2017, 13:04 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с трагическими событиями в баптистской церкви города Сазерленд-Спрингс на юге Техаса, в результате которых погибли 26 человек. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, 26-летний Дэвид Келли, бывший военнослужащий ВВС США, вооруженный автоматической винтовкой, ворвался в баптистскую церковь города Сазерленд-Спрингс и расстрелял её прихожан.

По предварительным данным погибли 26 человек. В самой церкви нашли 23 трупа, ещё два тела были найдены снаружи здания, одна жертва скончалась по дороге в госпиталь.

Власти предупреждают, что число погибших может возрасти.

Известно, что среди погибших — трое детей и беременная женщина.

«Примите глубокие соболезнования по случаю трагедии, произошедшей в Техасе. Трудно представить себе более жестокое и циничное преступление, чем убийство людей в ходе церковной службы», — сказано в телеграмме Владимира Путина на имя Дональда Трампа.

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Российско-американские отношения
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