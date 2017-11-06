Путин направил Трампу соболезнования в связи с событиями в Техасе

Москва, , 13:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с трагическими событиями в баптистской церкви города Сазерленд-Спрингс на юге Техаса, в результате которых погибли 26 человек. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, 26-летний Дэвид Келли, бывший военнослужащий ВВС США, вооруженный автоматической винтовкой, ворвался в баптистскую церковь города Сазерленд-Спрингс и расстрелял её прихожан.

По предварительным данным погибли 26 человек. В самой церкви нашли 23 трупа, ещё два тела были найдены снаружи здания, одна жертва скончалась по дороге в госпиталь.

Власти предупреждают, что число погибших может возрасти.

Известно, что среди погибших — трое детей и беременная женщина.

«Примите глубокие соболезнования по случаю трагедии, произошедшей в Техасе. Трудно представить себе более жестокое и циничное преступление, чем убийство людей в ходе церковной службы», — сказано в телеграмме Владимира Путина на имя Дональда Трампа.