В Армении «местные» выборы прошли без серьезных происшествий

Ереван, , 12:35 — REGNUM В минувшее воскресенье в Армении состоялись выборы в органы местного самоуправления в 69 общинах, в том числе и таких крупных городах, как Горис, Ванадзор и Капан. Большая часть из этих общин в последние годы была укрупнена присоединением администраций двух или более небольших населенных пунктов. В выборах приняло участие немногим более 50% от зарегистрированных избирателей.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Армении, на выборах победили преимущественно представители правящей Республиканской партии Армении или их выдвиженцы, а также беспартийные кандидаты. В числе исключений, например, такая небольшая община, как Ахурян, где победу одержал представитель АРФ «Дашнакцутюн». Причем в немалом количестве общин выборы прошли с одним кандидатом, поскольку политические партии Армении весьма пассивно выдвигали своих кандидатов.

По мнению главы НКО Союз общин Армении Эмина Ерицяна, явка на выборах оказалась низкой, поскольку есть проблемы с легитимностью местных властей, пассивностью политических партий в регионах и укрупнением общин.

Одной из особенностей избирательных процессов в Армении является пассивность политических партий в регионах, поскольку считается, что политическая жизнь сконцентрирована в Ереване. Хотя за пределами столицы проживает треть избирателей. Наибольшую активность за пределами Еревана проявляют Республиканская партия Армении и «Процветающая Армения». У последней особо сильны позиции в Котайской и Гегаркуникской областях, которые эти выборы не сильно затронули.

Как сообщает Гепрокуратура Армении, предметом исследований ее подразделений стали 47 сообщений о случаях нарушений в ходе выборов. 32 сообщения касались повторного голосования, 2 — избирательных взяток, 2 сообщения касаются препятствования деятельности представителей СМИ и доверенного лица, 7 случаев препятствования свободному волеизъявлению граждан, 2 сообщения о препятствованию свободе выбора и по 1 сообщению о нарушении тайны голосования и голосования за другого гражданина.

Случаев о применения насилия или о беспорядках, которыми часто грешат избирательные процессы в регионах, в этот раз не зарегистрировано.