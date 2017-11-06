Паранойя не помогла: Жители Финляндии не хотят в НАТО

Хельсинки, , 12:19 — REGNUM Большинство жителей Финляндии не хотят, чтобы их страна стала членом НАТО, показали опубликованные результаты опроса общественного мнения.

Опрос жителей, проведенный компанией Kantar TNS по заказу газеты Helsingin Sanomat, показал, что 59% участников опроса выступают против членства Финляндии в НАТО. За членство в альянсе высказались 22% респондентов, а еще у 19% нет мнения на этот счет.

Против присоединения Финляндии к военному альянсу западных стран высказываются все группы населения: мужчины и женщины, молодые и старые, безработные и трудящиеся, отметила газета. За членство страны в НАТО высказываются только сторонники партии консерваторов, но и среди них сторонники НАТО ненамного опередили своих оппонентов — 45% против 43%.

Большинство сторонников всех других партий было против членства страны в НАТО.

«Операции России в ближних регионах увеличивают ряды сторонников НАТО, но операции США в мире их сокращают. Несмотря на то, что внешняя политика России остается агрессивной, она, как оказалось, не оказывает большого влияние на поддержку НАТО», — прокомментировал результаты опроса ученый из Института внешней политики Матти Песу.

Опрос проводился 16−27 октября. Погрешность исследования — 3%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, год назад действующий президент Саули Ниинистё стал первым главой финского государства, который посетил штаб-квартиру НАТО. Напомним, что Ниинистё как раз склоняется к сохранению статус-кво Финляндии, которая не входит ни в какие военные блоки. При этом президент подчеркивает, что Финляндии следует сосредоточиться на повышении собственной обороноспособности и на расширении потенциала безопасности Евросоюза, а не на вступлении в НАТО.

Читайте также: Финляндия стремится в НАТО не благодаря, а вопреки

Читайте ранее в этом сюжете: Финляндия решит вопрос о членстве в НАТО на референдуме — президент