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Вице-премьер Крыма: Вскрыта схема по дискредитации полуострова

Политика

Информационная война против Крыма и России продолжается

Вице-премьер Крыма: Вскрыта схема по дискредитации полуострова
© ИА REGNUM
Крымский полуостров

Симферополь, 6 ноября 2017, 12:06 — REGNUM  Вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский заявил, что планы украинских властей по дискредитации полуострова своевременно вскрыты. Об этом Полонский заявил в интервью РИА Новости сегодня, 6 ноября.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов обвинил Украину и страны Запада в развязывании масштабной информационной войны против полуострова. При этом Аксенов отметил, что в этой войне используются крымчане, которые ранее покинули полуостров.

Теперь Полонский рассказал, что на Украине в Киевской области создан специальный центр, который развертывает широкомасштабную кампанию по дискредитации Крыма, а также Российской Федерации в целом.

По словам Полонского, этот центр курируют украинские и западные спецслужбы. Он отметил, что кампания по дискредитации Крыма уже видна на страницах различных интернет-изданий и в социальных сетях.

«Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы эту угрозу нейтрализовать. Все, кто задействованы в этой схеме, они все уже проявились, поэтому этих товарищей давно идентифицировали», — сказал вице-премьер.

Всю эту кампанию Полонский считает заранее обреченно на провал. Задача властей Крыма была в том, чтобы вовремя вскрыть эту кампанию, что и было сделано весьма успешно.

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Информационная война против России
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