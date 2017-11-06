Травля Ванагайте в Литве продолжается: писательнице грозят уголовным делом

Вильнюс, , 11:47 — REGNUM Несмотря на то, что литовская писательница, автор книг о Холокосте в Литве Рута Ванагайте призналась, что «совершила ошибку», когда публично усомнилась в героизации предводителя послевоенных так называемых «лесных братьев» Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса, после чего все её книги были изъяты из продажи, скандал в Литве продолжается, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 6 ноября.

Литовские СМИ зацепились за формулировки извинений Ванагайте.

«Я верю, что в Литве появятся историки, которые раскроют литовскому обществу всю историческую правду без страха и самоцензуры», — говорится в письме писательницы.

«Значит, сейчас таких историков нет. Поэтому трудно поверить в ее искренность, когда она признает, что ее мнение относительно того, что Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса не пытали, а он изувечил себя сам, было ошибочным, и сожалела по поводу поспешных и высокомерных комментариев в общественном пространстве», — замечает литовский национальный транслятор LRT.

«На фоне возможных судебных разбирательств, о которых заговорила дочь Раманаускаса-Ванагаса, такое заявление может быть стремлением избежать нависшей над ней уголовной ответственности или смягчения наказания. Об этом нашей программе сказал эксперт по уголовному праву», — продолжает LRT.

«Такая преступная деятельность, связанная с клеветой или защитой чести и достоинства, в уголовном деле преследуется только по просьбе пострадавшего лица. Инициатива пострадавшего — решающий элемент для такой уголовной юстиции. Если потерпевшее лицо действительно верит и искренность извинившегося лица и не предъявляет такого уголовного обвинения, такое действие может считаться стремлением избежать уголовной ответственности.

Конечно, это может повлиять на суд в плане выбора уголовной ответственности. Но мы говорим только о том случае, если суд поверит, что этот поступок искренний, а не формальное стремление кого-то определить и избежать такой ответственности», — сказал доцент кафедры уголовной юстиции Вильнюсского университета доктор Ремигиюс Меркявичюс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве разгорелся скандал вокруг писательницы Руты Ванагайте. Формально — за неугодные факты о нацгероях. Скандал начался после того, как Рута Ванагайте объявила, что располагает историческими документами о том, что лидер так называемого литовского послевоенного сопротивления «лесных братьев» Адольфас Раманаускас-Ванагас на самом деле сотрудничал с КГБ СССР, а кроме прочего, «сдал своих же».

После этого Ванагайте обвинили в «работе на Кремль», а все её книги, несмотря на то, что они входят в самые продаваемые в Литве, было решено изъять из продажи и утилизировать. От книг отказалось издательство, которое ранее выпустило шесть книг писательницы. В поддержку писательницы выступил Европейский еврейский конгресс, местная еврейская община сделать это не решилась.

МИД Литвы осудил поддержку еврейских организаций, призвав «не путать советскую оккупацию и Холокост».

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