Путин предложил Госдуме разрешить Росгвардии охранять губернаторов

Москва, , 11:32 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о расширении списка задач войск Национальной гвардии (Росгвардии). Соответствующий документ размещен сегодня, 6 ноября, в базе законопроектов Государственной думы.

Согласно президентскому законопроекту, на Росгвардию будет возложена задача обеспечения безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации. В законопроекте прописано, что брать того или иного губернатора под охрану Росгвардия будет с разрешения президента. При этом, за эту охрану губернаторы будут платить сами (видимо из региональных бюджетов).

«Обеспечение безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации осуществляется исключительно на договорной основе», — сказано в законопроекте.

При этом законопроект предусматривает возможность направления сил Росгвардии на охрану не только губернаторов, но и «иных лиц». Этих самых «иных лиц» Росгвардия может охранять и бесплатно в том числе, так как в законопроекте сказано, что в подобных случаях, охрана осуществляется «как правило на договорной основе».

Тарифы на охранные услуги Росгвардии определит Правительство Российской Федерации. Все полученные таким образом доходы в полном объеме будут зачислять в федеральный бюджет.

Напомним, в действующем законодательстве о Ровагрдии прописано, что эта силовая структура охраняет особо важные, режимные и другие объекты в соответствии с перечнем, утвержденным правительством страны, а также имущества физических и юридических лиц по договорам.