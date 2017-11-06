Абэ и Трамп: Военное решение проблемы КНДР возможно

Токио, , 10:45 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ сошлись во мнении что военное решение проблемы, вызванной ядерной программой Северной Кореи, вполне возможно. Об этом сам Абэ заявил сегодня, 6 ноября, на совместной пресс-конференции с Трампом в Токио.

Абэ подчеркнул, что его страна поддерживает позицию президента США Трампа относительно того, что в отношении КНДР «все варианты лежат на столе».

Напомним, ранее Трамп заявлял, что в отношении Северной Кореи руководство США рассматривает все возможные варианты, в том числе военные.

Также Абэ заявил, что прошедшие в Токио японо-американские переговоры на высшем уровне продемонстрировали всему миру «непоколебимость японско-американского альянса».

Кроме того, Абэ выразил мнение, что время для переговоров с Пхеньяном прошло и сейчас на Северную Корею необходимо оказывать максимальное давление.

Трамп, в свою очередь, заявил, что США больше не будут терпеть провокационных действий КНДР.

«Проведение запрещенных ядерных испытаний, пуски ракет, которые пролетают над Японией, угрожая безопасности мирного населения — США больше не будут терпеть такого поведения Северной Кореи», — сказал американский президент.