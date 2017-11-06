Понедельник, 6 Ноября 2017 года
11:36:09 МСК

Абэ и Трамп: Военное решение проблемы КНДР возможно

Политика

Американцы будут воевать против КНДР до последнего японского и южнокорейского солдата

Абэ и Трамп: Военное решение проблемы КНДР возможно
Иван Шилов © ИА REGNUM
Синдзо Абэ

Токио, 6 ноября 2017, 10:45 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ сошлись во мнении что военное решение проблемы, вызванной ядерной программой Северной Кореи, вполне возможно. Об этом сам Абэ заявил сегодня, 6 ноября, на совместной пресс-конференции с Трампом в Токио.

Абэ подчеркнул, что его страна поддерживает позицию президента США Трампа относительно того, что в отношении КНДР «все варианты лежат на столе».

Напомним, ранее Трамп заявлял, что в отношении Северной Кореи руководство США рассматривает все возможные варианты, в том числе военные.

Также Абэ заявил, что прошедшие в Токио японо-американские переговоры на высшем уровне продемонстрировали всему миру «непоколебимость японско-американского альянса».

Кроме того, Абэ выразил мнение, что время для переговоров с Пхеньяном прошло и сейчас на Северную Корею необходимо оказывать максимальное давление.

Трамп, в свою очередь, заявил, что США больше не будут терпеть провокационных действий КНДР.

«Проведение запрещенных ядерных испытаний, пуски ракет, которые пролетают над Японией, угрожая безопасности мирного населения — США больше не будут терпеть такого поведения Северной Кореи», — сказал американский президент.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ядерная программа Северной Кореи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить