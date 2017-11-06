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Император Японии дал аудиенцию Трампу

Политика

Президент США совершает азиатское турне

Император Японии дал аудиенцию Трампу
Иллюстрация: Newstarnet.com
Император Японии Акихито и императрица Митико

Токио, 6 ноября 2017, 09:29 — REGNUM  Император Японии Акихито и императрица Митико приняли в своей резиденции президента США Дональда Трампа и его супругу Меланью. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает Управление делами императорского дворца.

Во время встречи с Трампом император Акихито напомнил, что в прошлом его страна и США воевали друг с другом, однако современная Япония существует в том виде, в котором она есть благодаря дружественным отношениям и помощи со стороны США.

В свою очередь, Трамп заявил, что для него большая честь встретиться с императором «которого любит весь японский народ».

«Нынешние отношения США и Японии лучше, чем когда-либо до этого», — сказал Трамп.

В ходе встречи император поинтересовался у Трампа, как проходит его визит в Японию. Президент США ответил, что визит проходит очень хорошо.

«Мы проводим содержательный обмен мнениями по различным темам, включая Северную Корею, стратегическое взаимодействие Японии и США и торговые отношения», — ответил президент США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 ноября Трамп прибыл в Японию с официальным визитом в рамках своего азиатского турне.

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Военный альянс США и Японии

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