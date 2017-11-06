Саудиты: Пуск ракеты по Эр-Рияду из Йемена — акт агрессии со стороны Ирана

Эр-Рияд, , 08:37 — REGNUM Власти Саудовской Аравии заявили, что считают пуск баллистической ракеты по столице королевства — Эр-Рияду с территории Йемена — актом агрессии со стороны Исламской Республики Иран. Более того, саудиты в будущем могут рассматривать подобное, как акт войны. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает саудовское государственное новостное агентство SPA.

Сообщается, что саудовские военные однозначно восприняли пуск баллистической ракеты по Эр-Риялу с территории Йемена как акт агрессии со стороны Исламской Республики Иран. В связи с этим этот инцидент может в будущем рассматриваться как акт войны против королевства Саудовской Арави.

В заявлении военных подчеркивается, что Саудовская Аравия имеет законное право королевства защищать свою территорию и свой народ согласно статье 51 Устава ООН (О праве на самооборону).

Саудиты оставляют за собой право ответить Ирану «в подходящее время подходящим образом».

Кроме того, саудовские военные напомнили, что поставки вооружений йеменским повстанцам являются нарушением резолюции 2216 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и призвала Всемирную организацию, а также международное сообщество «принять меры» в отношении Ирана.

Напомним, военно-политический конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. Повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла» и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии ведут непримиримую борьбу против марионеточного президента Абд Раббу Мансура Хади, верных ему военных и арабской коалиции во главе с саудитами, которая поддерживает Хади.