Аравийская коалиция объявила о закрытии всех портов Йемена

Сана, , 05:45 — REGNUM Все наземные, воздушные и морские порты Йемена закрываются в связи с ракетной атакой на Эр-Рияд. Соответствующее заявление сделало командование возглавляемой Саудовской Аравией аравийской коалиции, передает Saudi Press Agency (SPA).

Порты Йемена прекратят действовать временно. Такие меры вводятся с учетом необходимости обеспечения въезда и выезда гуманитарных конвоев, отмечено в заявлении.

Решение коалиции обусловлено тем, что текущие процедуры пограничного контроля не предотвратили поставку хуситам баллистической ракеты.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября йеменские мятежники-хуситы, сторонники шиитского движения «Ансар Аллах», запустили по направлению к Саудовской Аравии баллистическую ракету. Она была нацелена аэропорт Короля Халида, который находится севернее Эр-Рияда.

Силы ПВО королевства сбили ракету, ее обломки упали в незаселенной местности. Воздушная гавань продолжила работу в штатном режиме, пострадавших нет. При этом повстанцы заявили об успешном поражении намеченной цели.

Вооруженный конфликт тянется в Йемене с 2014 года. Хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах» и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии противостоят правительственным силам и ополчению, поддерживающим действующего главу государства Абд Раббу Мансура Хади.

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