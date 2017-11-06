Paradise Papers: У министра торговли США – связи с «Сибуром»

Вашингтон, , 02:29 — REGNUM У российского нефтехимического холдинга «Сибур» и министра торговли США Уилбура Росса имеются деловые связи. Это следует из отчетов офшорных компаний, опубликованных Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) и получивших название Paradise Papers, передает NBC News.

Материалы зарегистрированной на Бермудских островах юридической фирмы Appleby свидетельствуют о том, что Росс является владельцем доли в судоходной компании Navigator Holdings. Сделки с холдингом «Сибур» приносят компании «миллионы долларов». Так, с 2014 года ее доходы составили $68 млн.

Российский бизнесмен Геннадий Тимченко владеет 17% холдинга «Сибур» — крупнейшей нефтехимической компании в России и Восточной Европе. Ранее власти США включили Тимченко в санкционный список в связи с украинскими событиями 2014 года.

Отмечается, что в начале 2017 года Росс, кандидатура которого была выдвинута на пост главы минторга, не уведомлял Конгресс о деловых связях с «Сибуром». Представители ICIJ говорят о «потенциальных конфликтах интересов» американского министра, которому принадлежит ключевая роль в экономических отношениях Вашингтона с другими государствами.

Как сообщало ИА REGNUM, международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), в 2016 году опубликовавший «Панамские документы», обнародовал очередной офшорный архив. Пакет из более чем 13 млн документов получил название Paradise Papers. В материалах упоминаются более 100 мировых политиков, включая премьер-министра Канады Джастина Трюдо, сотрудников аппарата президента США Дональда Трампа, приближенных британской королевы Елизаветы II.

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