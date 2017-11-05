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Белый дом назвал основную тему возможной встречи Трампа и Путина

Политика

«У России должна быть роль в будущем»

Белый дом назвал основную тему возможной встречи Трампа и Путина
Иллюстрация: Kremlin.ru
Встреча Президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа

Вашингтон, 5 ноября 2017, 19:22 — REGNUM  Ключевой темой для обсуждения на возможной встрече президента США Дональда Трампа с главой РФ Владимиром Путиным может стать Северная Корея. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил представитель Белого дома.

«Я уверен, что это (КНДР) будет основной темой разговора, когда они встретятся», — сказал он.

По его словам, Кремль не может не волновать такой беспокойный сосед, который ведет к кризису весь регион.

«У России должна быть роль в будущем, — заявил представитель администрации. У России есть обязательства как у члена ООН соблюдать резолюции СБ ООН, в том числе и давние, и, конечно, два новых существенных усиления санкций, которые были проведены в этом году в СБ ООН».

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что может лично пообщаться с главой РФ Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС, в котором он примет участие в рамках своего азиатского турне.

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Российско-американские отношения

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