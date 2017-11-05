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Европейские левые надеются, что капитализм рухнет сам, без их помощи

Политика

На смену конкуренции приходит централизованная экономика под контролем новой мировой олигархии, считает итальянский писатель, член ассоциации «Альтернатива» Роберто Квалья, приехавший на заседание международного клуба «София» — «Левая альтернатива для Европы»

Москва, 5 ноября 2017, 19:13 — REGNUM  Капитализм умирает на наших глазах, заявил писатель, член ассоциации «Альтернатива» Роберто Квалья 5 ноября в интервью корреспонденту ИА REGNUM на заседании клуба левых движений России и Европы «София».

Роберто поясняет, что концентрация денег сегодня стала такой большой и сильной, что она может менять любые правила под свои нужды.

«Это — большой кризис капитализма, так как у него есть своя логика, но, по факту, он не работает так, как должен. Концепция свободной конкуренции, например, в моей стране [Италии — прим. ИА REGNUM ] уже, по сути, не существует. Ты не можешь конкурировать с большими игроками.»

Роберто называет идущий процесс «частной централизацией» экономики — то, что делалось в Советском Союзе в интересах народа, теперь делается в интересах новой олигархии. Назвать такую систему «капиталистической» уже нельзя.

Как будет выглядеть новый мир после окончательного падения капитализма, Квалья предположить затруднился. «Наверное, родится новая идея.» Ведь когда любая система рушится — это катастрофа, хаос.

На вопрос о том, можно ли «помочь» капитализму рухнуть, Роберто ответил отрицательно.

«Ни у кого нет столько сил, чтобы изменить курс истории… Сама история поворачивает так, что идеологии и государства почему-то рушатся. Но если система работает — ее нельзя уничтожить. Будет сопротивляться большая часть общества, получающая от ее работы выгоду. Если же система отходит от своих принципов, перестает быть эффективной с точки зрения первоначальных целей — она рушится сама. В этом процессе сложно что-то именно решить»

По словам Роберто, мы видим, что к власти приходит новая олигархия. Она использует демократическую риторику, но это — лишь мантра, почти религиозная, когда «просто повторяется набор слов».

«Нам это не очень нравится… Но очень силен контроль олигархии над основными СМИ, и они могут формировать мышление людей. Мы же пытаемся дать обществу новую перспективу, чтобы в системе присутствовали разные взгляды»

Напомним, что 5 ноября в Москве открылось собрание клуба «София», на котором представители левых движений России и Европы размышляют на тему того, какой должна быть «левая» альтернатива в современном мире.

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