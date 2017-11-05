Ариф Асалыоглу, , 20:00 — REGNUM

Пешмерге передали управление границами Ираку

Подконтрольный курдским отрядам самообороны пешмерга КПП «Халиль Ибрагим», расположенный напротив турецкого КПП «Хабур», будет передан в управление Багдаду. Информационное агентство Reuters сообщает, что турецкие и иракские войска начали двигаться в направлении погранпункта «Хабур» с целью установления иракской армией контроля над границей со стороны Ирака. В маневрах участвовали глава Генерального штаба Ирака и командующий 2-й армией.

«Дело Зарраба представит широкой общественности турецкое грязное белье»

Один из ведущих американских информационных каналов, CNBC, сообщил, что по окончанию дела Резы Зарраба «обществу будет представлено очень много грязного белья», а «окончание дела Зарраба станет позором для всех турков». В новости говорится, что планы, выстроенные Заррабом по поводу некоторых организаций, могут вылиться в признания в отношении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его ближайшего окружения. В то же время отмечается связь Зарраба с одним из государственных банков Турции. «Турецко-американские отношения находятся в самой критической точке с 1974 года, когда Конгресс ввел эмбарго на поставки оружия после оккупации Турцией Кипра. В связи с таким положением в отношениях между двумя странами будущее авиабазы Инджирлик находится под угрозой», — заявили эксперты, выступающие на CNBC.

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Прокуратура заявила об участии в слушаниях по делу Зарраба

Как сообщает новостной портал Вашингтона, прокуратура Южного округа Нью-Йорка объявила, что во время заседаний будут прокручены записи по делу о коррупционном скандале 17−25 декабря 2013 года. Согласно заявлению суда, прокуратура прослушает все имеющиеся записи, которые будут подкреплены «реальными показаниями свидетелей по делу». Обвинение отметило, что секретные доказательства были предоставлены в результате расследований на уровне национальной безопасности, проведенных в Турции, Иране и Дубае. Прокуратура назвала засекреченные доказательства «сердцем обвинительного заключения».

Нидерланды начали принимать беженцев из Турции

Правительство Голландии начало принимать заявления о предоставлении убежища тем, кто покинул Турцию после объявления режима чрезвычайного положения. Те люди, которые были зарегистрированы в качестве беженцев, получили право на предоставления убежища на основании «риска притеснения со стороны Турции». Голландское правительство предоставило временный вид на жительство гражданам Турецкой Республики, которые подали заявки после попытки государственного переворота 15 июля 2016 года. Заявления от граждан Турецкой Республики, среди которых дипломаты и офицеры, будут подробно рассмотрены в течение 18-месячного периода временного пребывания.

Бывший директор ЦРУ вызван в ФБР для дачи показаний по поводу Гюлена

По данным Washington Hattı, бывший глава ЦРУ Джеймс Вулси был вызван в ФБР в рамках расследования дела против Майкла Флинна. Однако на этот раз разговор не шел о «связях» президента США Дональда Трампа с Россией, а касается выдачи Фетхуллаха Гюлена Турции. Вулси занимал должность главы ЦРУ во время правления Билла Клинтона, а также являлся консультантом избирательной кампании Трампа. В мартовском интервью для Wall Street Journal он заявил, что был в курсе планов о похищении Гюлена из США, которые строили экс-советник по национальной безопасности США Майкл Флинн, зять президента Эрдогана Берат Альбайрак и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Австралия приостановила прием грузов из Турции

Согласно Medyascope. tv, австралийское федеральное правительство объявило эмбарго на поставки грузов из Турции, полностью приостановив их прием. Даже те товары, которые уже находятся на складах, не подлежат отправлению. Согласно другой информации, полученной от источника, работающего в этом секторе, в настоящее время эмбарго распространяется лишь на электромагнитные и электрические устройства. Ранее власти заявляли, что материалы, используемые для сборки бомб лицами высшего ранга ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), были отправлены в Австралию международным грузовым самолетом из Турции. Майкл Ингланд, пресс-секретарь Управления безопасности на транспорте Австралии, заявил, что это решение было принято для наиболее эффективного реагирования на возможные угрозы, которые несут собой грузы, и повышения безопасности мировой авиации.

Невероятные предположения по поводу раскопок в Тарсусе

На юге Турции в городе Тарсус (неподалеку от Мардина) вот уже год ведутся секретные раскопки. По поводу этих раскопок высказываются все новые и новые догадки. Депутат Республиканской народной партии из Мерсина Айтуг Атыджи, вот уже в пятый раз пытающийся попасть на место проведения раскопок, утверждает, что загадка кроется в потерянной Библии одного из важнейших лиц христианства — святого апостола Павла, который был родом из Тарса. Атыджи отметил, что располагает информацией, как перед началом раскопок «охотники за сокровищами» проводили работы в этой области по координатам, направленным непосредственно из Ватикана. Вот что рассказал Атыджи по поводу расследования, проводимого им на протяжении года:

«Я не могу привести туда археологов. Я связывался с Археологическим сообществом, археологов очень много. Но археологи боятся этого дела. Специалисты говорят, что это не археологические раскопки. Это охота за сокровищами, иными словами, государство ищет какие-то сокровища. Когда я впервые приехал туда, меня пустили во двор. Что я мог там увидеть? Четыре отверстия, похожие на вход в пещеру. 24 часа в сутки место охраняется. В тот день их главный представитель общался со мной в палатке. Полицейские в целях его защиты окружили нас с длинноствольным оружием, создали вокруг нас настоящую стену. «Откуда вы?» — спросил я. «Не спрашивайте», — ответил он. Я полагаю, это был представитель разведки. Этот человек сказал, что происходящее связано со многими международными организациями. Это имеет отношение к Ватикану. Это не то, что стали бы затевать ради 3−5 килограмм золота. Я считаю, что здесь речь идет о Библии святого апостола Павла. Что они ищут именно ее. Более того, координаты поиска были заданы Ватиканом. Они заранее арендовали два дома. И при нормальной цене аренды в 300−500 лир, они сняли за 5 тысяч лир. Еще один дом купили за большую сумму. Якобы там один полицейский покончил жизнь самоубийством. Что это за самоубийство? При чистке пистолета получил пулю в затылок. Прокурор, как предполагается, поверил и закрыл дело. В общем, это очень неоднозначная история. Апостол Павел считается второй по важности фигурой христианства после Иисуса Христа. Даже если Ватикан отдаст мир, он не продаст Библии. Этот факт никогда не должен обесцениваться».

Операция против Фонда журналистов и писателей

Массовая бойня в отношении движения «Хизмет» не замедляет своего хода. Государственная прокуратура Стамбула вынесла решение об аресте 112 человек из Фонда журналистов и писателей. 45 человек из руководства и штата Фонда, закрытого сразу после объявления режима чрезвычайного положения, были задержаны. 67 находятся в розыске. Среди арестованных значатся такие ведущие журналисты Турции, как Нух Гёнульташ, Мехмет Гюндем и Бехрам Кылыч. В 15 городах было вынесено решение о задержании 60 человек. В различных провинциях Турции в рамках расследования одновременно было объявлено решение об аресте 60 человек. С момента начала чрезвычайного положения в Турции женщин и детей незаконно кидают в тюрьмы. На прошлой неделе в социальных сетях по всему миру проводилась акция, пытающаяся привлечь внимание общественности к тому факту, что в в тюрьмах Турции содержится 668 младенцев, а на этой неделе эта цифра снова возросла. Эмине Тораман… У нее есть двое детей, одному исполнился год, другому 6 лет. Тораман была уволена с работы, муж ее арестован, сама она вместе с годовалым ребенком была отправлена в тюрьму. Шестилетняя дочка, в виду того, что ее отец также находится в заключении, осталась с бабушкой. В рамках незаконных операций в 14 городах провинции Измир было арестовано 18 человек. В списках задержанных значится театральный актер Омер Пекин. 13 человек были взяты под стражу в ходе операции, организованной полицией в городе Эскишехир на основании причастности к движению «Хизмет».

«Фашистский диктатор»

Президент Эрдоган через адвоката Хюсейина Айдына выдвинул обвинения против заместителя председателя РНП Бюлента Тезджана. В отношении Тезджана было начато расследование. Вице-председатель в своем выступлении в поддержку мэра города Текирдаг Сулейманпаша произнес следующее: «Здесь, на площади Текирдага, я заявляю: Реджеп Тайип Эрдоган — фашистский диктатор. Я говорю понятным им языком. И еще какой диктатор». В отношении высказываний Тезджана было возбуждено дело.

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Коротко, но важно

В Турции был побит исторический рекорд цен на золото. 1 ноября 2017 года цены снова возросли, достигнув самых высоких отметок в истории. Стоимость грамма золота превысила 157 лир. «Монетка-четвертинка» стоит 258 лир, а «Республиканская» монета — 1050 лир.

Сирийским беженцам, население которых достигло 3 миллионов, начали выдавать турецкие паспорта. Все, кто закончил не менее 4 лет обучения и имеет квалификацию, получает удостоверение личности. К этим критериям относятся и турки-ахыска. Турки-месхетинцы (ахыска) в основном сосредоточены в Анталийском регионе. До сегодняшнего дня около 50 тысяч сирийцев получили паспорта граждан Турции.

Согласно сообщению Karınca Haber, Федеральная прокуратура Германии за последние пять лет начала 19 расследований в отношении лиц, совершающих шпионаж для Национальной разведывательной службы Турции. Председатель парламентской группы Левой партии Севим Дагделен заявила, что расследования, проводящиеся в настоящий момент — это «только видимая часть айсберга». В ответе на запрос Левой партией говорится, что число расследований с начала 2017 года достигло 11.

Из сообщения Генерального штаба стало известно, что в результате боевых действий с Рабочей партией Курдистана на территории восточной провинции Хаккари страна потеряла восемь своих офицеров. Восемь представителей охраны героически погибли в конфликте с представителями РПК, которые пытались проникнуть в Турцию через город Шемдинли провинции Хаккари. Четверо террористов были убиты. Генеральный штаб добавил, что двое офицеров ранены, один из них находится в тяжелом состоянии.

Потребительские цены в октябре выросли на 2,08%, а годовая инфляция составила 11,90%. Уровень годовой инфляции побил рекорд за девять лет.

Согласно статистическим данным, подготовленным Регистрационным центром иностранных лиц в Германии, начиная с 31 декабря 2016 года около 49.250 турков были зарегистрированы в в качестве лиц, просящих о предоставлении убежища на территории страны. По данным Федерального статистического управления, 15% этих заявок еще не были рассмотрены, 77% — приняты, а 8% получили отказ.