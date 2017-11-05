АСЕАН – регион роста мира

Москва, , 18:02 — REGNUM Обстановка в глобальном мире меняется, причём далеко не в лучшую сторону. Терроризм всё чаще выхлёстывает за пределы своих «исконных» земель, создавая очаги напряжённости в самых разных частях света. Одним из таких полигонов прямо на наших глазах пытаются сделать Филиппины, где террористы пробуют, ни много ни мало, осуществить атаку даже не на саму эту экзотическую страну и не на её руководство, а подорвать стабильность в Азии в целом, доверие к Азии как мировой точке экономического и финансового роста. Если не получится это сделать там, то любой стране Азии, и, прежде всего, Юго-Восточной, можно будет готовиться к отражению аналогичных атак.

Эти причины сделали не только возможным, но и актуальным недавний визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Манилу, где на переговорах с филиппинскими партнёрами и президентом страны Родриго Дутерте обсуждались проблемы региональной безопасности; и заключались, без долгих раздумий, прямые сделки о поставках современного российского оружия.

Поэтому нам стоит внимательнее взглянуть не только на экономические показатели работы тех или иных восточных саммитов (не будем сейчас уводить себя в сторону цифрами), но и на гуманистические принципы, которые в обязательном порядке закладываются в программу их работы. Мы почему-то привыкли к тому, что диалоги на форумах о стремлении к стабильному миру и международному согласию во многом являются проходными, служат для проформы.

Но именно по этой причине стоит обратить пристальное внимание на один из четырёх базовых принципов АТЭС-2017, провозглашённых хозяином форума Вьетнамом. Где прямо говорится о необходимости закладки прочных основ мировой стабильности, ведь только в этих условиях можно рассчитывать на спокойную и прибыльную мировую торговлю.

Немаловажно, что Вьетнам, исторически, по определению базирующийся на принципах мира, является связующим звеном между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), тем более что и АТЭС-2017, и АСЕАН-2017, приуроченный к 50-летнему юбилею этой организации, тоже связаны через Вьетнам и проходят буквально очередью, друг за другом.

Фактически, это формирует новую эпоху для отношений Москвы с Ханоем, которые должны работать уже не только на ностальгическом советско-вьетнамском «топливе», но в первую очередь на новом, российско-вьетнамском, а также условия для позиционирования России в важнейшей части мира — Юго-Восточной Азии.

С января текущего 2017 года ЕАЭС, подписавший соглашение о FTA (зона свободной торговли) с Вьетнамом, по факту расширил ареал своего влияния вплоть до восточных границ Азии. И вот теперь, с помощью ресурса АСЕАН и огромной активности собственно самого Вьетнама, появилась прямая возможность дотянуться до Тихого океана. Только для этого надо очень постараться, чтобы формальные возможности превратились в реальные достижения и — сделаем на этом акцент — конкретные доходы для каждого россиянина. Так как и АТЭС, и АСЕАН являются далеко не бедными организациями.

Тот же Вьетнам фактически открыто говорит о том, то готов работать в направлении снижения давления антироссийских санкций не только в рамках ЕАЭС, но и АСЕАН. Прямо скажем, коллег, способных на такую открытость, у нас сейчас немного. Даже среди названных друзей.

Поэтому встаёт вопрос об активизации России на азиатском направлении, в том числе за счёт АСЕАН, где на данный момент мы являемся просто партнёрами по диалогу — ну как, например, Пакистан в ШОС. Этого статуса, в условиях, когда надо прорывать санкции в реальном времени и оперативном режиме, уже недостаточно.

Тем более с учётом такой небывалой в сегодняшних полувоенных условиях льготы как тот факт, что «десятка» АСЕАН состоит практически сплошь из спокойных, нормальных партнёров России, в отличие, например, от состава «Большой семёрки». Поэтому текущий неспешный многолетний формат диалога Россия-АСЕАН нас, с учётом эпохального поворота на Восток, уже не совсем устраивает. Нам требуется что-то более конкретное и динамичное.

На одной из последних конференций в Институте Дальнего Востока РАН был проанализирован вес Вьетнама в рамках АСЕАН, и сделан вывод, что эта страна становится лидером блока. Но и без подробных исследований наблюдателям ясно, что Вьетнам в этом ряду в последние годы стал наиболее заметен, так как за счёт своего динамичного стиля нарастил влияние в региональном и геополитическом масштабе; и не только в сфере одной экономики, но также политики и информационной составляющей. Таким образом, перспективы АСЕАН во многом зависят от темпов комплексного роста СРВ.

Более того, многим ясно, что Вьетнам становится одной из тех стран, которые способны создавать из привычной аббревиатуры полноценный, настоящий бренд уже не регионального, а мирового уровня. Безусловно, такое качество пробивных вьетнамских партнёров помогло бы России прочно встать на ноги в Азии. А не только с тем временным, конъюнктурным расчётом, чтобы что-то там доказать Западу, намеренно выйдя на зимнюю улицу без «пальто».

В ближайшие дни саммит АТЭС-2017, проходящий во вьетнамском Дананге, плавно перетечёт в ещё одно важнейшее для Азии мероприятие: Восточно-Азиатский саммит на Филиппинах. Уже сейчас вся Америка занята небывалым по протяжённости, как там отмечается, азиатским туром президента Трампа. В России с таким же напором обсуждаются детали встречи президента России Владимира Путина с президентом США во Вьетнаме.

Заметим мимоходом, что мы как организаторы первыми указали на такую возможность на круглом столе «АТЭС-2017. Курс на Вьетнам» в пресс-центре ИА REGNUM ещё 17 октября. Подчеркнув, что после первой встречи Путин-Трамп, состоявшейся в Германии, то есть в Европе, необходим диагональный баланс: на этот раз естественным путём в Азии, во Вьетнаме.

То есть, вопрос заключается даже не просто в технических встречах на высшем уровне между РФ и США, а о балансе внутри всей Азии на ближайшее будущее. О фактическом закреплении Азии в статусе центра мирового политического роста. И, что ещё важнее — соответствующем месте, которое займут в этих новых азиатских (Европа уже никого особо не волнует) раскладах Россия и США.

Азия ни в коем случае не должна повторить ситуацию в Европе, где буквально за несколько последних лет разрушены все цепи и связи, включая торговые. Для ведущих стран Азии, таких как Китай, Япония (которая, кстати, рассматривается в качестве неформального лидера Транстихоокеанского партнёрства после ухода США из этого блока), Вьетнам, Индонезия, это абсолютно неприемлемо.

В этих условиях Москве надо тщательнее взвесить свои перспективы участия в ключевых азиатских блоках. Чтобы нацеливаться не просто на диалог, а на предметную работу, используя все имеющиеся возможности. Тем более, такие как фактор «особой», по недавней установке Владимира Путина, российско-вьетнамской дружбы.

Эти и другие меры, возможности, перспективы и будут обсуждаться в экспертной дискуссии на тему «Ресурс АСЕАН в новых геополитических условиях», которая пройдёт в пресс-центре ИА REGNUM 10 ноября, буквально накануне филиппинского саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Григорий Трофимчук — председатель Экспертного Совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей»