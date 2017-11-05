Пушков прокомментировал отказ членов Конгресса США встретиться с послом РФ

Москва, , 16:47 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в соцсети Twitter прокомментировал отказ членов Конгресса США встретиться с российским послом.

«Не удивлен, что члены Конгресса США отказываются встречаться с нашим послом в США, — написал Пушков. — Зная настроения в Конгрессе, уверен, что это надолго».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов в кулуарах конференции российско-американской ассоциации ученых (RASA-USA) рассказал, что американские конгрессмены отказываются с ним встречаться.

«Могу вам сказать, что на все мои запросы в конгресс мне отказано», — сказал дипломат.

Читайте также: Американские конгрессмены боятся встречаться с послом РФ Антоновым