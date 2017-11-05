Воскресенье, 5 Ноября 2017 года
17:25:00 МСК

Пушков прокомментировал отказ членов Конгресса США встретиться с послом РФ

Политика

5 ноября посол РФ в США Анатолий Антонов в кулуарах конференции российско-американской ассоциации ученых (RASA-USA) рассказал, что американские конгрессмены отказываются с ним встречаться

Москва, 5 ноября 2017, 16:47 — REGNUM  Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в соцсети Twitter прокомментировал отказ членов Конгресса США встретиться с российским послом.

«Не удивлен, что члены Конгресса США отказываются встречаться с нашим послом в США, — написал Пушков. — Зная настроения в Конгрессе, уверен, что это надолго».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов в кулуарах конференции российско-американской ассоциации ученых (RASA-USA) рассказал, что американские конгрессмены отказываются с ним встречаться.

«Могу вам сказать, что на все мои запросы в конгресс мне отказано», — сказал дипломат.

Читайте также: Американские конгрессмены боятся встречаться с послом РФ Антоновым

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-американские отношения

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить