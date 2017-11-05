Пушков напомнил Трампу, чьи воины самые бесстрашные в мире

Москва, , 15:59 — REGNUM Член Совета Федерации Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что американские военные якобы самые бесстрашные в мире. Свое мнение на этот счёт Пушков опубликовал сегодня, 5 ноября, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Напомним, сегодня президент США Дональд Трамп прилетел в Японию в рамках своего азиатского турне. Самолет американского президента приземлился на американской авиабазе «Йокота», расположенной рядом с Токио. Там Трамп выступил перед военнослужащими американской оккупационной армии, которая находится в Японии с 1945 года.

«Мы господствуем в воздухе, мы господствуем в море, мы господствуем на суше и в космосе. И не потому, что у нас лучшее оборудование, хотя это так. Но потому, что у нас есть нечто лучше, чем оборудование. У нас — лучшие люди… Ваша преданность и компетенция делают вас самыми бесстрашными силами в истории нашего мира», — сказал Трамп.

Пушков считает, что Трамп поторопился затвердить за американцами звание «лучших воинов в мире». По мнению российского сенатора, самой бесстрашной армией является та, что смогла отбить нападение Гитлера.

«К сведению Трампа: самая бесстрашная армия — та, что отбила нападение Гитлера, на которого работало пол-Европы, пока США тянули со 2-ым фронтом», — написал Пушков.

Его коллега Франц Клинцевич (Смоленская область) вообще считает, что человечеству не следует выяснять, воины какой страны самые лучшие в мире. Об этом Клинцевич написал на своей странице в американской социальной сети Facebook.

Читайте развитие сюжета: Клинцевич: У истории недостаточно материалов о бесстрашии воинов США