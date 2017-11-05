Американские конгрессмены боятся встречаться с послом РФ Антоновым

Вашингтон, , 12:06 — REGNUM Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов заявил, что американские конгрессмены отказываются с ним встречаться. Об этом Антонов рассказал журналистам сегодня, 5 ноября, в кулуарах конференции конференции российско-американской ассоциации ученых (RASA-USA).

«Могу вам сказать, что на все мои запросы в конгресс мне отказано. Я очень рад за господина (посла США в России — ИА REGNUM ) Хантсмана, что наши парламентарии тепло его встретили, выразили готовность взаимодействовать», — сказал Антонов.

Дипломат также выразил надежду, что действия российской стороны в отношении посла США в Москве будут способствовать тому, чтобы «сдвинуть ситуацию с мертвой точки».

Напомним, в 2016 году в ходе президентской гонки в США кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон и её команда решили использовать «российскую карту» в предвыборной борьбе.

Клинтон обвинила Россию во вмешательстве во внутриполитические дела США, а её противника — республиканского кандидата Дональда Трампа и членов его команды в связях с Россией.

Ни то, ни другое обвинение не было подкреплено какими-либо фактами, но в американском предвыборном угаре это никого и не волновало.

На основании этих лживых обвинений, тогдашний посол Российской Федерации в Вашингтоне Сергей Кисляк в американских СМИ, относящихся к Демократической партии, представлялся чуть ли не главным российским шпионом в США. Некоторым членам команды Трампа совершенно безобидные встречи с Кисляком стоили политической карьеры. Под влиянием раздутого скандала, американские политики перестали контактировать с Кисляком, боясь обвинений в связях с Россией.

Поскольку внутриполитическая борьба в США продолжается и демократы атакуют команду Трампа по всем фронтам, фигура нового российского посла в США Анатолия Антонова также остается в политической изоляции.