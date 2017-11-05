Глава МИД Германии: Конфликт между РФ и США — наибольшая опасность для мира

Берлин, , 10:44 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что для улучшений обстановки в мире в целом необходима нормализация российско-американских отношений. Об этом глава германского внешнеполитического ведомства заявил в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном сегодня, 5 ноября.

По словам Габриэля, полностью подорванные отношения между США и Российской Федерацией — это самая большая угроза для всеобщего мира. Дело в том, что только хорошие российско-американские отношения могут в какой-то степени гарантировать нераспространение ядерного оружия в мире, пояснил Габриэль.

«Если атомное оружие удастся заполучить Северной Корее, то за ней последуют и другие страны. Только США и Россия совместно могут предотвратить дальнейшее распространение атомного оружия», — сказал глава германского МИД.

Он выразил уверенность в том, что будущие поколения будут расти в «опасном, неупорядоченном и наполненном атомным оружием мире», если отношения между Россией и США не улучшатся.

Кроме того, Габриэль видит угрозу «демократическому мироустройству» во внутриполитических изменениях в США.

«США, которые раньше были гарантом либеральных ценностей, распрощались с этим», — пояснил Габриэль.

Также министр иностранных дел Германии уверен, что мир оказался на пороге новой гонки вооружений из-за того, что между странами царит тотальное недоверие. В этой ситуации Габриэль видит некоторую возможность для Германии укрепить свой международный престиж — Берлин мог бы активнее выступать посредником при урегулировании международных проблем.