Трамп считает, что американцы — «самые бесстрашные воины в мире»

Токио, , 10:10 — REGNUM Президент США Дональд Трамп прибыл в Японию с официальным визитом. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает пресс-служба Белого дома США.

Трамп начал свое азиатское турне, в ходе которого он также примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), где, возможно, состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Самолет президента США приземлился на американской военной базе «Йокота», расположенной недалеко от Токио. После приземления, Трамп выступил перед американскими военным.

Непосредственно перед выступлением, командующий американскими оккупационными силами в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинес вручил Трампу куртку американского военного летчика, отметив, что президент США «выглядит великолепно в своем костюме, но ему чего-то не хватает».

Трамп куртку принял и спросил собравшихся перед трибуной американских военных, стоит ли ему надеть эту куртку. Риторический вопрос Трампа был встречен ликованием американских военных.

В своей речи перед американскими военнослажщими, Трамп неоднократно благодарил их за службу, а также подчеркивал важность военной базы «Йокота» для японо-американского сотрудничества, а также для обеспечения мира и стабильности в регионе и мире в целом.

Свое почтение Трамп выказал и японскому народу. Напомним, что Япония потерпела поражение во Второй мировой войне и с 1945 года фактически оккупирована США. На Японских островах находится множество американских военных баз. И хотя американцы позволяют японцам самим решать свои внутриполитические вопросы, внешняя политика Японии, во многом, идет в фарватере США.

«Мы господствуем в воздухе, мы господствуем в море, мы господствуем на суше и в космосе. И не потому, что у нас лучшее оборудование, хотя это так. Но потому, что у нас есть нечто лучше, чем оборудование. У нас — лучшие люди… Ваша преданность и компетенция делают вас самыми бесстрашными силами в истории нашего мира», — заявил Трамп, говоря об американских военных.

Американский лидер подчеркнул, что его страна никогда не преклонится, не уступит и не будет колебаться для защиты американского народа и своей свободы.

«Ни диктатор, ни режим или нация не должны недооценивать решимость США. Время от времени в прошлом нас недооценивали. Для них это было не очень приятно, не так ли?» — недвусмысленно сказал Трамп, находясь на оккупированной американцами японской земле.

Япония — первая страна, которую Трап посещает в рамках своего азиатского турне. Программа визита довольно обширна. Сегодня у Трампа запланирован рабочий обед с премьер-министров Японии Синдзо Абэ. После обеда Трамп сыграет с Абэ в гольф, в этой игре к политикам присоединится известный японский гольфист Хидэки Мацуяма. Игра пройдет в Кавагоэ (префектура Сайтама).

6 ноября Трампа примет император Японии, после чего состоится японо-американский саммит. Вечером того же дня Трамп и Абэ встретятся с семьями японцев, которые якобы были похищены в прошлом агентами Корейской Народно-Демократической Республики.

После Японии Трамп отправится в Южную Корею, где пробудет до 7 ноября. С 8 по 10 ноября Трамп будет в Китае, после чего отправится во Вьетнам, где примет участие в работе саммита АТЭС. 12 ноября Трамп посетит Филиппины, откуда 14 ноября полетит обратно в США.