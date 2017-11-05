Тиллерсон обсудил с Порошенко миротворческую миссию ООН в Донбассе

Киев, , 08:12 — REGNUM Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон провел телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом накануне, 4 ноября, сообщает пресс-служба президента Украины.

Сообщается, что главными темами разговора стала ситуация в Донбассе, а также возможное введение миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на юго-восток Украины.

Уточняется, что Порошенко и Тиллерсон скоординировали дальнейшие шаги по развертыванию миротворческой миссии ООН в Донбассе. При этом особо подчеркивается, что стороны намерены настаивать на размещении «голубых касок» в том числе на границе Народных Республик Донбасса с Российской Федерацией.

Кроме того, Тиллерсон сообщил Порошенко, что помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Вес Митчелл намерен посетить Украину в ноябре этого года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон попросил Киев не вносить в Совбез ООН свой вариант резолюции по миротворцам в Донбассе, которые содержит требование разместить «голубые каски» по всей территории Донбасса, а особенно на границах ДНР и ЛНР с Российской Федерацией. Волкер отметил, что США рекомендуют Украине сосредоточится на переговорах по этому вопросу на основе проекта резолюции, предложенного Москвой.

Российский проект резолюции подразумевает размещение миротворческой миссии ООН только на линии фронта в Донбассе, а также метсах, куда имеют доступ наблюдатели ОБСЕ.